「西望洋」颱風最快明生成 專家曝路徑

今（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，北部高溫17至21度，中南部23至26度。氣象專家賈新興表示，周六（7日）起強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，北部、東半部轉有局部短暫雨，影響至下周二（10日）。此外，目前菲律賓東方外海有熱帶系統發展，最快明、後天（4、5日）有機會生成今年第2號颱風「西望洋」，未來朝菲律賓移動。

賈新興今天上午在YouTube頻道說明近日天氣，明天（4日）午後宜花東山區有零星短暫雨；周四、五（5、6日）花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周六強烈大陸冷氣團南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，新竹至台中也有零星降雨機率。

溫度方面，今起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，明天至周五中午高溫可達24至27度；周六起另一波冷空氣影響，氣溫明顯下降，最冷的時間點落在周日（8日）晚上至下周一（9日）清晨，台北測站降至12度，苗栗以北局部平地下探6至8度。

此外，賈新興表示，目前菲律賓東方外海有一熱帶系統發展，明、後天有機會生成颱風西望洋，未來路徑朝菲律賓移動，對台灣沒有影響。

至於農曆春節的天氣，賈新興根據氣候趨勢預測指出，今年春節氣溫以偏暖至正常的機率較高，降雨偏少。

