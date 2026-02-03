「西望洋」颱風最快明生成 賈新興：有朝菲律賓移動趨勢

菲律賓東方外海熱帶系統94W發展中，氣象專家賈新興表示，週三、週四有機會生成今年第2號颱風「西望洋」，路徑有朝菲律賓方向移動的趨勢。

菲律賓東方外海熱帶系統94W發展中。（圖／翻攝自賈新興YT）

賈新興指出，週三午後宜花東山區有零星短暫雨。週四至週五花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。週六至週日受強烈大陸冷氣團影響，週六桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，新竹至台中亦有零星短暫雨， 午後台中以南山區亦有零星短暫雨深夜至週日清晨，彰化以南亦有零星短暫雨，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後南投以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下週一北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下週二各地天氣晴時多雲。下週三午後宜花東山區轉多雲，下週三傍晚至下週四有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花轉有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。

歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝自賈新興YT）

賈新興說明，週三至週四觀察菲律賓東方外海第二號颱風「西望洋」有生成的機率，生成後有朝菲律賓方向移動的趨勢。週五日本北海道有發生暴風雪的機率。農曆春節期間氣溫以偏暖至正常的機率較高，降雨則以偏少的機率較高。

