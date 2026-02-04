「西望洋」颱風最快明生成！週六全台急凍 最冷時段探7度

記者蔣季容／台北報導

未來一週氣溫。（圖／氣象署提供）

好天氣再2天！中央氣象署今（4）日表示，明日至週五白天高溫可達25度，不過週五晚間起將迎來強烈大陸冷氣團南下，強度不排除達到寒流等級，屆時全台大降溫，下週日至週一是最冷時段，局部空曠地區可能下探至7度。另外位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，最快將於明天凌晨增強為今年第2號颱風「西望洋」，路徑將朝菲律賓南部及南海前進，對台灣天氣無影響。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天至週五白天各地高溫約25度，清晨低溫約16至19度。週五晚間起鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭明顯降溫，最冷時段落在週日至下週一清晨，各地低溫約9至12度，局部空曠地區可能再低2度，預計下週二氣溫才會逐漸回升，不過早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大。

降雨部分，曾昭誠說明，明天花東及恆春半島有局部短暫降雨，宜蘭有零星雨勢，其餘地區以多雲到晴為主。週五晚間至週六鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。週六至週日中部及花蓮2500公尺以上高山，以及北部、宜蘭1500公尺以上高山皆有降雪機率。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，週日天氣回穩，東半部及恆春半島仍有零星降雨，其餘各地為多雲到晴。下週一白天冷空氣減弱，週二各地以多雲到晴為主，東半部及恆春仍有零星短暫雨。不過週三又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，屆時北部、東半部及恆春半島再轉為局部短暫雨，其餘地區維持多雲到晴。

另外，曾昭誠表示，菲律賓附近的熱帶性低氣壓最快將於明天凌晨增強為今年第2號颱風「西望洋」，路徑將朝菲律賓南部及南海前進，對台灣天氣無影響。

