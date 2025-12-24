西格哈特客席指揮NSO 歲末音樂會吹起維也納風

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）2025年全球紀念奧地利作曲家小約翰．史特勞斯200歲誕辰，NSO國家交響樂團邀請演繹約翰．史特勞斯家族音樂享譽國際的奧地利指揮家馬丁．西格哈特訪台，陪伴樂迷共度歲末。

NSO今天發布新聞資料，馬丁．西格哈特（Martin Sieghart）將與NSO合作「華麗歌劇選粹－維也納之夜音樂會」及「跨年音樂會」，並邀請拿到多明尼加索貝拉諾獎的女高音娜塔莉．佩尼亞－科馬斯（Nathalie Peña-Comas）同台獻藝，以充滿節慶氣息的經典樂音，陪伴樂迷共度2025歲末、迎接2026新年。

12月30日的「華麗歌劇選粹－維也納之夜音樂會」，西格哈特將帶來多首奧地利圓舞曲、波爾卡舞曲與輕歌劇名作選粹，佩尼亞－科馬斯則將演唱德沃札克「月之頌」、莫札特「費加洛婚禮」詠嘆調以及雷哈爾與小約翰．史特勞斯的輕歌劇選段，洋溢喜氣節慶氛圍。

12月31日的NSO與西格哈特「跨年音樂會」，將以經典舞曲與輕歌劇選粹為觀眾帶來熱鬧歡愉的跨年音樂時光。除了帶來經典圓舞曲外，也將呈現多首別具趣味的波爾卡舞曲與馬祖卡舞曲，如描繪晨報、滴答鐘聲與狩獵場景的作品，展現19世紀維也納音樂的風趣描繪。

西格哈特曾任斯圖加特室內樂團首席指揮、林茲布魯克納管弦樂團與林茲歌劇院的首席指揮，並與這兩個樂團合作錄製多張CD。西格哈特特別熱愛史特勞斯家族的音樂，曾指揮約翰．史特勞斯管弦樂團在日本巡迴4年，並與諸多樂團合作舉辦史特勞斯音樂會。

NSO「華麗歌劇選粹－維也納之夜音樂會」與「跨年音樂會」將於12月30日及31日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1141224