西武獅寄望打擊火力 林安可：努力不辜負期待

中職重砲林安可正式踏上旅外之路，加盟日本職棒太平洋聯盟埼玉西武獅，被視為球團休賽季的重要補強。西武獅球團9日也在台北為林安可舉行加盟記者會。對於外界關注的WBC世界棒球經典賽，西武獅球團取締役社長奧村剛坦言，現階段無法保證一定百分百放行林安可代表台灣出賽；林安可則強調，當前最重要的事，就是把自己準備好，迎接職業生涯全新的挑戰。

西武球團對林安可的加盟高度重視，取締役社長奧村剛與一代名投、球團資深顧問潮崎哲也親自來台，並在記者會上為林安可披上背號73號的西武獅球衣與球帽，歡迎他正式成為球隊一員。統一獅方面，包括董事長凃忠正、總經理蘇泰安、總教練林岳平，中職會長蔡其昌，以及林安可的媽媽皆到場見證這個重要時刻。

奧村剛表示，能簽下被視為「中職至寶」的林安可，球團感到相當榮幸，也感謝台灣球迷與獅迷的信任。他指出，球團將全力協助林安可銜接春訓、適應日職生活。

針對外界盛傳林安可合約為「2＋1年」、總額約400萬美元（約新台幣1.2億元），年薪約1.5億日圓（約新台幣3,000萬元），奧村剛未證實，但強調球團並非只以一、兩年為規劃，而是期待林安可能長期在日本發展，因此簽下複數年合約。

潮崎哲則從戰力面分析，指出西武獅目前最需要補強的正是打擊火力，林安可具備的長打能力，正是球隊迫切所需。他也提到，球隊今年口號為「打破」，期待林安可成為能突破現況的關鍵打者。



被西武獅寄望打擊火力補強，林安可表示會努力貢獻，不辜負期待。(江昭倫 攝)

對於林安可加盟西武獅，統一獅總經理蘇泰安坦言「不捨又驕傲」。他透露，球團2025年初才與他簽下三年複數約，但林安可年底取得旅外資格後，即表達旅外的強烈渴望，球團選擇全力支持，蘇泰安笑說，短期內恐怕看不到林安可在休息室的招牌舞步，但祝福他在西武獅締造佳績。

總教練林岳平則回憶，2020年曾為林安可是否朝「二刀流」發展而苦惱，最終鼓勵他專注打擊，才成就今日的長打火力與旅外圓夢機會。他期許林安可在西武獅依舊能延續長打威力，扮演能改變戰局的關鍵角色。

林安可致詞時感謝統一獅多年來的栽培與陪伴，強調統一獅對他來說，不只是球隊，更像一個家庭；他也感謝西武球團給予挑戰日職的機會，承諾會全力以赴、不辜負期待。面對旅日生活，他坦言文化、語言與比賽強度都是挑戰，但會努力盡快融入。林安可：『(原音)我覺得壓力一定會啦，不管是什麼身份啦，就算在台灣本土球員，我也是會有壓力，然後去到那邊，我覺得不會是因為洋將的身份啦，就是本身自己打好，打不好，就會有場上的壓力，我覺得有可能會，對我來說會比較多一點，至於這種外在的身份的壓力，我倒是沒有看得很重這樣。』

對於即將到來的WBC經典賽，西武獅球團資深顧問潮崎哲也表示，他了解林安可是台灣代表隊重要戰力，但基於球團立場，目前尚無法百分百確定是否放行，但未來他若能在國家隊有好表現，球團也非常期待。林安可則說，會投入西武春訓，不論是否入選國家隊，他能做的就是做好準備。

林安可近期才完成求婚，又將旅外，在28歲面對迎接人生與職涯雙重轉折，林安可認為身上多了一份責任，也更能放心挑戰海外舞台。(編輯：宋皖媛)



林安可是台灣與阿根廷混血兒，媽媽特別到場見證兒子迎來職棒生涯新篇章。(江昭倫 攝)

