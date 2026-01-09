西武獅寄望打擊火力 林安可：努力不辜負期待
中職重砲林安可正式踏上旅外之路，加盟日本職棒太平洋聯盟埼玉西武獅，被視為球團休賽季的重要補強。西武獅球團9日也在台北為林安可舉行加盟記者會。對於外界關注的WBC世界棒球經典賽，西武獅球團取締役社長奧村剛坦言，現階段無法保證一定百分百放行林安可代表台灣出賽；林安可則強調，當前最重要的事，就是把自己準備好，迎接職業生涯全新的挑戰。
西武球團對林安可的加盟高度重視，取締役社長奧村剛與一代名投、球團資深顧問潮崎哲也親自來台，並在記者會上為林安可披上背號73號的西武獅球衣與球帽，歡迎他正式成為球隊一員。統一獅方面，包括董事長凃忠正、總經理蘇泰安、總教練林岳平，中職會長蔡其昌，以及林安可的媽媽皆到場見證這個重要時刻。
奧村剛表示，能簽下被視為「中職至寶」的林安可，球團感到相當榮幸，也感謝台灣球迷與獅迷的信任。他指出，球團將全力協助林安可銜接春訓、適應日職生活。
針對外界盛傳林安可合約為「2＋1年」、總額約400萬美元（約新台幣1.2億元），年薪約1.5億日圓（約新台幣3,000萬元），奧村剛未證實，但強調球團並非只以一、兩年為規劃，而是期待林安可能長期在日本發展，因此簽下複數年合約。
潮崎哲則從戰力面分析，指出西武獅目前最需要補強的正是打擊火力，林安可具備的長打能力，正是球隊迫切所需。他也提到，球隊今年口號為「打破」，期待林安可成為能突破現況的關鍵打者。
被西武獅寄望打擊火力補強，林安可表示會努力貢獻，不辜負期待。(江昭倫 攝)
對於林安可加盟西武獅，統一獅總經理蘇泰安坦言「不捨又驕傲」。他透露，球團2025年初才與他簽下三年複數約，但林安可年底取得旅外資格後，即表達旅外的強烈渴望，球團選擇全力支持，蘇泰安笑說，短期內恐怕看不到林安可在休息室的招牌舞步，但祝福他在西武獅締造佳績。
總教練林岳平則回憶，2020年曾為林安可是否朝「二刀流」發展而苦惱，最終鼓勵他專注打擊，才成就今日的長打火力與旅外圓夢機會。他期許林安可在西武獅依舊能延續長打威力，扮演能改變戰局的關鍵角色。
林安可致詞時感謝統一獅多年來的栽培與陪伴，強調統一獅對他來說，不只是球隊，更像一個家庭；他也感謝西武球團給予挑戰日職的機會，承諾會全力以赴、不辜負期待。面對旅日生活，他坦言文化、語言與比賽強度都是挑戰，但會努力盡快融入。林安可：『(原音)我覺得壓力一定會啦，不管是什麼身份啦，就算在台灣本土球員，我也是會有壓力，然後去到那邊，我覺得不會是因為洋將的身份啦，就是本身自己打好，打不好，就會有場上的壓力，我覺得有可能會，對我來說會比較多一點，至於這種外在的身份的壓力，我倒是沒有看得很重這樣。』
對於即將到來的WBC經典賽，西武獅球團資深顧問潮崎哲也表示，他了解林安可是台灣代表隊重要戰力，但基於球團立場，目前尚無法百分百確定是否放行，但未來他若能在國家隊有好表現，球團也非常期待。林安可則說，會投入西武春訓，不論是否入選國家隊，他能做的就是做好準備。
林安可近期才完成求婚，又將旅外，在28歲面對迎接人生與職涯雙重轉折，林安可認為身上多了一份責任，也更能放心挑戰海外舞台。(編輯：宋皖媛)
林安可是台灣與阿根廷混血兒，媽媽特別到場見證兒子迎來職棒生涯新篇章。(江昭倫 攝)
延伸閱讀
其他人也在看
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
經典賽》鄧愷威婉謝中華隊邀請 不參戰第六屆WBC
2026年第六屆世界棒球經典賽即將於3月份登場，各國陸續確認選手參與國家隊意願並準備展開集訓，1月9日鄧愷威透過經紀公司發布聲明稿，婉謝經典賽中華隊的邀請，不參與第六屆賽會。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 4
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練
味全龍球團今天（8日）宣布，正式網羅前樂天桃猿總教練、綽號「阿公」的日籍教練古久保健二加入教練團。新賽季古久保將擔任 巡迴統籌教練 一職，主要負責一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團調整訓練節奏與實務運作，協助球隊整體發展。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 13
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！續留40人名單拚大聯盟
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！續留40人名單拚大聯盟EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
MLB現役獨角獸 大谷轟盜獨步聯盟數據曝光
美國網路媒體《Codify Baseball》，今天整理近2年大聯盟盜壘與全壘打數據發現，總計2個項目排名前4球員中，僅大谷能夠跨界進榜，顯示現役大聯盟球員中，大谷在打擊爆發力，以及跑壘速度的獨特驚人存在。太報 ・ 1 天前 ・ 4
中職》黃子鵬月薪105萬 成台鋼雄鷹隊史第一個破百萬本土投手
中華職棒台鋼雄鷹今天（9日）為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，球團特別選在高雄最具象徵意義的左營蓮池潭「龍虎塔」旁意象廣場登場，象徵這位隊史首位自由球員（FA）、港都子弟，將與台鋼雄鷹攜手揭開全新篇章。而在記者會中，領隊劉東洋也透露，黃子鵬一直是球團想網羅的對象，因此在合約上當然不能太失禮，並說：「那子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得這是非常符合他的身價。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前 ・ 9
旅美球員》BA各隊前30新秀 9台灣選手入選
知名新秀觀察媒體Baseball America已經公布2026年各隊開季前30名新秀名單，包括先前已公布在前10大新秀名單的李灝宇、林維恩在內，共有9名台灣球員入選。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
中信兄弟》高宇杰月薪至少破40萬！ 連2年唯一出賽數破百捕手
中職中信兄弟捕手高宇杰，是中職聯盟近年來唯一出賽數連續2年破百的捕手，去年出賽101場，打擊率2成50，1轟，30打點，他的出賽數跟他的身體素質有關，也成為球隊不動捕手。TSNA ・ 10 小時前 ・ 8
MLB》多倫多藍鳥能夠簽下岡本和真 女兒幫了點「小忙」
多倫多藍鳥7日為透過入札制度轉戰美國職棒大聯盟的日籍球星岡本和真舉行加盟記者會，岡本談到為何選擇藍鳥時透露，「我把30隊的Logo擺在女兒面前，問她喜歡哪個，她指著藍鳥隊的。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前 ・ 3
中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因
統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11自由時報 ・ 10 小時前 ・ 1
MLB》升級輪值三振能力 小熊以3新秀向馬林魚換Cabrera
芝加哥小熊以Owen Caissie等3名新秀為代價，向邁阿密馬林魚換來生涯5年SO9（平均每9局三振數）10.0多明尼加右投Edward Cabrera，升級先發輪值陣容。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
日職》林安可赴日 餅總回想這件事說好險
繼上季送古林睿煬加盟北海道日本火腿鬥士後，統一獅總教練「大餅」林岳平9日又出席強打林安可加盟西武獅記者會，連續兩年失去大將，球迷笑說餅總在記者會上「臉有點臭」。林岳平則澄清沒有心情複雜，而是慶幸當年林安可想挑戰「二刀流」，還好後來要他專心當打者，如今成功達成旅外夢想，「真的是選對了，要是給他當投手的話，真的是餵球投手，想想好險，沒有誤到他的路。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NBA》重申對公鹿忠誠 Giannis：絕不會要求交易
密爾瓦基公鹿戰績不如預期，關於該隊一哥Giannis Antetokounmpo未來動向始終是本季話題之一，但他重申對球隊忠誠，表示絕不會要求交易，除非球隊要他離開，目前他更想挽救賽季。TSNA ・ 11 小時前 ・ 3
NBA》老鷹尋求交易 Trae Young首選巫師
亞特蘭大老鷹尋求交易8年來門面Trae Young，據悉除球團之外，球員本人也屬意以華盛頓巫師為下家，其經紀人團隊正就相關事宜與老鷹協商，而球團正與多支球隊接觸。TSNA ・ 1 天前 ・ 2
中職》奪冠隔年轉隊的教頭罕見 但古久保並非首人
去年率樂天桃猿逆勢奪冠，卻閃電遭撤職的日籍監督古久保健二，離隊不久即傳出味全龍隊有意延攬，今天終於公布其職務，古久保將擔任味全龍隊巡迴統籌教練，負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養。中職史上，奪冠隔年即轉隊發展的總教練頗罕見，但古久保並非首人。相較之下特殊案例是，已故名教頭徐生明在1999年率味自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉
小熊季外持續補強戰力，昨透過3換1交易案從馬林魚手中獲得27歲火球男卡布雷拉，接下來將目標鎖定生涯209轟的3屆明星三壘手柏格曼與2屆明星游擊手畢歇特來強化內野防區；洛磯與34歲老將羅倫森達成1年800萬美元合約，並附帶球隊選項，這是新任棒球營運總裁德波德斯塔上任後簽下的第一位自由球員。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
古久保健二回來了！ 冠軍教頭轉戰味全龍｜#鏡新聞
關注中華職棒消息，味全龍今天（1/8）宣布，延攬樂天桃猿前日籍教練古久保健二入隊，職務為「巡迴統籌教練」，古久保去年率領樂天桃猿奪下總冠軍，卻在季末沒能獲得桃猿續約，當時引發議論，不過今年球季，古久保健二將改披龍袍，未來將協助統籌一軍、二軍的球員事務。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
12強冠軍教頭曾豪駒不忘約定！忙裡抽空與基層少棒「小球芽」溫暖相見
體育中心／季芸報導世界12強棒球錦標賽冠軍、台灣隊總教練曾豪駒，特別抽出備戰經典賽集訓前的空檔，於7日親自前往新竹縣與基層小球員相見。雖然這天也是曾豪駒總教練母隊重訓營開練的重要日子，不過他仍始終惦記著與新竹縣少棒孩子們的約定，於下午趕赴竹東鎮大同國小，與球芽基金長期服務的新竹縣五所國小共60位棒球隊小球員面對面交流。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言