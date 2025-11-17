西武獅搶台將林安可傳開「1.2億天價」！議約權一手握

樂天桃猿換將風波後，隊長林立首個公開活動也坦言，希望後續球團能向他們說明。（圖／TVBS）

台灣職棒有望再添旅外球員！統一獅「安可」有機會加盟日職西武獅，傳出合約總額高達1.2億台幣。此外，備受矚目的徐若熙也將挑戰旅外，軟銀鷹傳出開價10億日圓爭取。而樂天桃猿隊長林立首度談及球隊換帥，坦言球員仍不清楚新教練人選，對於未來去留也持開放態度。台灣旅外風潮方興未艾，未來精彩可期！

台灣職棒選手林安可有望成為下一位旅日球員，日職西武獅已取得他的議約權。統一獅發布公告指出，林安可的旅外入札由埼玉西武獅球隊取得議約權，入札與合約洽談將在一個月內完成各項程序。外界傳聞林安可的合約單季薪資可能突破100萬美元，且可能簽下3年複數年約，合約總額折合台幣超過1.2億。對於這個數字，統一獅並未證實，僅強調會由林安可的經紀公司進行洽談，並相信西武獅會給予符合林安可身價的合約。

統一獅球員林安可，有望加入日職西武獅。（圖／TVBS）

西武獅過去曾網羅郭泰源、李振昌、郭俊麟、吳念庭、張奕等台灣選手，目前陣中已有林冠臣。除了林安可外，另一位備受矚目的台灣選手徐若熙也計畫挑戰旅外。徐若熙表示對於去處不設限，希望能先去日本再挑戰美國職棒。目前外傳軟銀鷹開價10億日圓（約2億台幣）爭取徐若熙，同時日本火腿與歐力士也表達了興趣，但最終去向尚未正式公布。

龍之子徐若熙也選擇要旅外，但要去哪一支球隊，目前動向仍不明。（圖／TVBS）

此外，剛結束海灣之星隨隊行程的林家正也表示，不僅技術有所提升，更感受到熱情，期盼未來能挑戰日職。而明年即將成為自由球員的樂天桃猿隊長林立，首度接受訪問談及球隊換帥爭議。林立表示希望球團之後能向球員說明情況，因為目前球員們只知道原教練被換掉，但不知道新任教練是誰。對於自己的合約，林立表示仍在談判中，但對於能否留在原隊，他認為「能夠留在同一隊也不是說是好事，也不是說是壞事」。至於明年是否能代表國家隊參加經典賽，林立表示首要考量是要好好養傷，而國家隊名單中是否會包含這些旅外選手，還有待後續公布。

