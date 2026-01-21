西洋情人節加分小心機！7款格調香水推薦｜挑選守則：試香不要超過5款、噴在試紙上！｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

如何挑選適合自己或是伴侶的香水？試香不要超過5款、噴在試紙上！9款秋冬香水推薦(圖片來源：編輯拍攝、Bottega Veneta)

當2026年的西洋情人節邂逅了農曆十二月的隆冬歲末，整座城市正醞釀著新春氣息。香水，是記憶的載體，更是情感的濃縮。今年，我們將情人節的浪漫繾綣，揉進了年節的喜慶金燦。但如何挑選適合的香水？香水可以說是一個人的名片，能代表你的個性以及獨特品味，而香水也應該因應不同場合而有不同的類型，究竟該如何挑到適合自己的香水呢？趕快來看看～

文：E編、圖片來源：Getty image、編輯拍攝、雅詩蘭黛、CREED、嬌蘭、Bottega Veneta、Narciso Rodriguez、迪奧、ANNA SUI、MONTBLANC、Abercrombie & Fitch、JIMMY CHOO、COACH、FERRAGAMO

如何挑選適合自己的香水：一次試香不要超過5款

因為不是香水專業人士，試太多會使嗅覺疲乏，到最後也聞不出適合自己的味道、喜歡的味道究竟是哪一個？

廣告 廣告

如何挑選適合自己的香水：一次試香不要超過5款(示意圖/Getty image)

如何挑選適合自己的香水：試香時建議噴在試香紙、不能噴在手上

試香時不能噴在手上，這是很多人都曾犯過的誤區，試香水的時候如果噴在手上，到最後就會使所有味道都混在一起，不知道各款香水是哪一個味道。噴在試香的紙條上，回到家才能真正去聞到香水的中調與尾調，因為絕大多數人在買香水的時候都只聞了前調覺得很香就買了，但卻忽略了尾調才是最後停留在身上的味道。

如何挑選適合自己的香水：試香時建議噴在試香紙、不能噴在手上(示意圖/Getty image)

如何挑選適合自己的香水：依照場合來選擇濃淡度

想想自己是喜歡淡香還是濃香，由淡至深的品名會是古龍水、淡香水、香水、淡香精、香精，香精就是最濃也最持久。如果參加宴會等活動大部分會選擇香精，當然如果是平常上班就可以以古龍水、淡香水為主，跟朋友聚餐、逛街則可以香水、淡香精。

如何挑選適合自己的香水：依照場合來選擇濃淡度(示意圖/Getty image)

如何挑選適合自己的香水：先找到自己喜歡的香調

柑橘類：清新、充滿活力，適合日常使用或夏天。

花香類：女性化、浪漫，適合正式場合或約會。

木質香：溫暖、穩重，適合秋冬天使用，常見於男性、中性香水中。

東方香調：濃郁、神秘，帶有辛香料的溫暖氣息，適合晚宴或特殊場合。

水生香調：清爽、淡雅，適合喜歡自然氣息的人。

美食調：聞到會讓人很舒服，比如肉桂、香草、奶香、柑橘、糖果味，甚至還有香水融入了巧可力、爆米花...等這些特殊香氣。

辛香調：粉紅胡椒、生薑、小荳蔻、茴香...，深邃又撩人的辛香調，散發著神秘又令人難以抗拒的異國氛圍。

情人節香水推薦：Jo Malone琥珀與岩薔薇芳醇香水50ml NT$5,750

Jo Malone 的新品「琥珀與岩薔薇芳醇香水」，以苦橙的清新開場，融合琥珀的感性、香草的溫潤、烘焙橡木的木質深度，創造獨樹一格的溫暖木質氣息。溫暖琥珀香就像冬日裡的抱抱，最適合在微冷的二月，跟另一半一起窩在沙發。

(圖片來源：Jo Malone )

Jo Malone 琥珀與岩薔薇芳醇香水 這邊買👉

情人節香水推薦：Jo Malone 100ml 經典香水系列NT$5,850

每一瓶100ml香水都是對簡約和優雅的完美詮釋，採用珍稀香料，精心調製而成，不僅可單獨使用，展現其獨特魅力，亦可與其他香調糅合，創造個人的香氛故事。此外，Jo Malone 100ml經典香水系列的大容量，象徵著「百分之百」的真摯，在西洋情人節這天遞上這份沉甸甸的禮物，不僅體面，更傳遞了想與對方在一起的決心。

(圖片來源：Jo Malone )

Jo Malone 100ml 經典香水系列 這邊買👉

情人節香水推薦：CHANEL COCO MADEMOISELLE 35ml NT$2,950元

這款香水是對嘉柏麗爾·香奈兒（Gabrielle Chanel）精神的致敬：「獨立、大膽、玩味生活」。前味清新的柑橘調，中調轉為溫柔且充滿女性魅力的經典花香，最後來到溫暖的白麝香與廣藿香，是一款個性鮮明，並帶有令人驚喜清新感的琥珀香調香水。

(圖片來源：Selfridges)

COCO MADEMOISELLE 這邊買👉

情人節香水推薦：MAISON FRANCIS KURKDJIAN Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum 70ml NT$9,400元

2009年創立於法國巴黎、LVMH集團的香氛品牌Maison Francis Kurkdjian，簡稱MFK，由執行長Marc Chava與天才調香師Francis Kuridiian共同合作的頂級香氛品牌。其中，Baccarat Rouge 540香詩之水這款是MFK最具代表性的香水，MFK與法國頂級水晶品牌Baccarat聯手，香氣融合了茉莉、番紅花、雪松木和冷杉樹脂的香調，形成一種溫暖、舒適且略帶甜味的獨特氣息，聞起來非常精緻。

(圖片來源：Selfridges)

Baccarat Rouge 540 這邊買👉

情人節香水推薦：迪奧 香氛世家系列淬鍊香精 80ml NT$16,100

由香水創意總監Francis Kurkdjian重新詮釋五款經典香氛，透過極簡風格與高濃度香精展現純粹奢華。系列靈感源自迪奧先生的香氛哲學，結合創新與傳統，精心雕琢《蒙田大道》、《幸運時刻》、《特拉法加》、《夜之琥珀》與《伊斯帕罕玫瑰》五款全新作品。

香水推薦：迪奧 香氛世家系列淬鍊香精 80ml NT.16,100(圖片來源：編輯拍攝)

特拉法加淬鍊香精在溫和微甜的果香基調上，加入了更令人垂涎欲滴的氣息，粉紅胡椒、土耳其玫瑰與保加利亞玫瑰原精調和的香氛宛如太妃蘋果般香甜酥脆，明亮誘人的紅色莓果氣息隨之撲鼻而來，激發內心的愉悅感受。這系列也特別推出精巧香氛禮盒，一次集滿五款味道，極具收藏價值。

香水推薦：迪奧香氛世家系列 淬鍊香精精巧香氛禮盒組7.5ml*5 NT.10,900(圖片來源：迪奧、編輯拍攝)

迪奧 香氛世家系列淬鍊香精 這邊買👉 迪奧 淬鍊香精精巧香氛5入禮盒組 這邊買👉

情人節香水推薦：MONTBLANC 大師傑作香氛系列 125ML NT$4,850

四款香氛都透過標誌性的精緻香氛成分傳遞品牌作為書寫文化與精湛工藝先驅的特質，黑色大班淡香精象徵書寫工具、墨色廣藿香淡香精象徵書寫藝術、極致皮革淡香精象徵工藝，而冰川香根草淡香精則象徵著山脈。想要送人的話推薦黑色大班淡香精——極致焚香這款，除了獨特的焚香香氣就連外型也是利用全黑瓶身非常極簡。

（圖片來源：selfridges）

MONTBLANC 大師傑作香氛系列 這邊買👉

情人節香水推薦：JIMMY CHOO 熾愛金迷香精 60 ml NT.3,150

選用白花與木質香調等頂級成分，迷人閃耀的琥珀花香木質調宛如為都市女性量身打造的香氛，無論在哪個場合，都能讓你成為全場焦點。金色瓶身不僅呼應JIMMY CHOO的標誌性色調，也像是倫敦夜晚街道中最閃耀的一顆星，讓人聞到味道就能想起夜晚的愉快回憶。

（圖片來源：selfridges）

60 ml 款 這邊買👉 100 ml 款 這邊買👉

延伸閱讀：

低調有品味的人都超愛它！MFK年度新香水「APOM 淡香精」跳脫性別框架、不受拘束的自由味道

Dior香水一瓶要價43萬台幣 全球僅限量150件！絕美刺繡搭配頂級珠寶盒宛如藝術品

法國巴黎必去小眾香水店推薦！好聞低調不撞香、伴手禮這裡買絕對不出錯

美食、勸敗好物、變漂亮技巧都在時尚頻道