西洋灶咖天團又要來！成軍半世紀已訪台17次「每次都很珍惜」

最愛台灣的西洋「灶咖天團」空中補給合唱團（Air Supply）宣布明年1月7日再登台，將於TICC開唱，攜全新巡演「空中補給50週年巡迴演唱會」降臨台北，慶樂團成軍50年生日快樂，帶領台灣樂迷重返半世紀的浪漫旋律時光。

被譽為「西洋樂壇長青樹」的柔情搖滾經典傳奇樂團空中補給合唱團（Air Supply）再添音樂生涯里程碑，適逢2025年成軍滿50周年，Air Supply同步啟動新專輯及全新巡演計畫。他們不僅是臺灣演唱會史上第一組來台演出的西洋流行歌手， 更創下成團至今來台開唱超過17次超級紀錄，被樂迷封為「台灣之友」的Air Supply每次訪台都創下銷售佳績，多重記錄更無人能敵，此次再度回歸舞台，將以一首首跨越半世紀的經典金曲，與臺灣歌迷共度最浪漫動人的50周年音樂夜。

由吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitch cock）組成的空中補給合唱團（Air Supply）成團至今共發行30多張專輯、累積銷量超過一億張，經典金曲如〈Lost In Love〉、〈Even the Nights Are Bett er〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等至今仍 深植人心，朗朗上口的歌詞與動人的旋律，佔據了四、五、六年級樂迷的青春 記憶，跨世代的影響力與傳唱度，也讓 Air Supply 成為少數能跨越半世紀仍持續在全球舞台上發光發熱的柔情搖滾不朽傳奇。

歌壇屹立不搖50年的Air Supply在全球歌壇寫下傳奇經典，儘管吉他手葛拉漢羅素和主唱羅素希區考克年逾70歲，對音樂創作及台上現場演出仍保持高度熱情，其「活到老唱到老」的精神也成為當今樂壇典範。

回顧成軍50年近半世紀的音樂旅程，羅素希區考克表示：「能夠持續站在舞台上演出，最大動力來自於對 音樂的熱愛、彼此長久的深厚情誼，以及一路相伴的忠實歌迷。」目前Air Sup ply 仍維持每年高達130場演出的驚人紀錄，展現經典樂團的實力與舞台魅 力。而談及新專輯創作理念，葛拉漢羅素也勉勵年輕音樂人：「唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品。」他強調，歌曲是否動人，並不在於來源，而是在於是否具有真實情感。經典代表作〈Making Love Out of Nothing at All〉成功風靡全球，也正印證了音樂跨越文化與語言界線的力量。

Air Supply動人音樂影響無數跨世代的樂迷，每次來台開唱總吸引許多老中青歌迷齊聚一堂朝聖，對此兩位成員對臺灣的歌迷充滿感謝，並表示：「台灣粉絲始終以最熱情、最真摯的方式支持著 Air Supply 的音樂，不論是經典情歌的合唱聲或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動。」兩人表示：「每次來台演出，總會感到滿場歌迷代滿我們滿滿的溫暖與忠誠，讓每一次在台灣的表演，都成為值得珍惜的美好時刻。」

相隔2年再次來台演出，Air Supply透露對於臺北的著名景點跟特色美食特別喜愛，「像是之前都會特別安排時間前往台北101參觀，並享受道地小吃如牛肉麵、小籠包等，從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增。」事實上，多年來與台灣有著深厚的情感連結的他們自 1983年首次來台至今，每每演出總讓自己留下難忘驚喜，『多年前甚至還曾與臺北交響樂團合作錄製現場演唱會，成為我們在臺灣最印象深刻、也是最美好的回憶之一。」

展望未來，成軍50年的他們也同步啟動多項全新計畫，包括全新錄音室專輯的製作、預計於明年開拍的樂團傳記電影，以及正在倫敦籌備中的百老匯音樂劇，多元發展全面啟動，為樂團邁向下一個黃金里程碑揭開序幕。

