西港佳里幸胡之味接力飄香

安定胡麻節將是今年胡麻季的壓軸場。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕綜合報導

「幸胡之味」台南胡麻季香氣四溢，繼善化場開跑後，十五日由西港區農會及佳里區農會接力登場，推出多樣胡麻特色產品展售與體驗活動。壓軸場將於廿二日在安定區登場，今年安定區的胡麻香吸引了蒙娜麗莎，為今年的「幸胡饗宴相約安定」胡麻節宣傳走秀，區長陳仁偉和農會總幹事黃彥銘歡迎大家廿二日一起體驗「幸胡饗宴」。

胡麻香讓蒙娜麗莎笑了，安定幼童們變裝為胡麻走秀，其中扮演蒙娜麗莎微笑的幼童，成為全場焦點，另還有胡麻王子、胡麻公主、農夫、農婦、胡麻攤商老闆、和胡麻娃兒等，一場胡麻走秀熱鬧無比。陳仁偉表示，今年胡麻季產業文化活動是以「幸胡饗宴 相約安定」為主題，並與安定區農會攜手辦理，廿二日將在安定區公所西側停車場盛大展開，有精彩的舞台表演、胡麻農特產品、各式胡麻相關ＤＩＹ體驗，以及到胡麻田打卡就送好禮。

廣告 廣告

黃彥銘指出，台南是全台重要的胡麻產地，今年二期產量好，所以胡麻油、胡麻清油和芝麻糖全是在地百分百的胡麻所製，絕不會摻雜到進口胡麻，讓大家安心煮麻油雞或可低溫清炒蔬菜，享受十足在地味的胡麻香。區公所指出，廿二日壓軸場在安定，活動當天有誠意滿滿的限量免費麻油美食、食農教育ＤＩＹ提供限量麻油椪餅蛋及四健會體驗、農夫市集，更有「安定區胡麻花田」拍照打卡多重驚喜。

昨日接力上場的西港和佳里胡麻節，展現農民堅持品質與創新成果，其中西港農會多年來致力推廣胡麻產業，推出自有品牌胡麻嫂開發系列商品，並積極研發新產品；佳里區農會長期輔導轄內農民，推動胡麻契作與加工，將優質胡麻製成胡麻油、胡麻醬、胡麻粉等系列產品，展現地方農產多元化成果。