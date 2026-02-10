西港公所下鄉寫春聯解決長輩不便贏得好評

西港區公所考量長輩不便，十日起連續三天下鄉寫春聯、贈春聯。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/西港報導

西港區公所為避免長輩舟車勞頓索取春聯，推出下鄉寫春聯、贈春聯，首日在金砂里金安宮廟埕前舉行。金砂里長蔡信賢、金砂社區總幹事李俊龍貼心準備枸杞茶驅趕寒意，讓民眾暖在心裡。十二日將在港東里廣慈宮前舉辦，港東里長方郭秀雲備有碗粿，要讓民眾討個好彩頭。

金砂里長蔡信賢、金砂社區總幹事李俊龍準備枸杞茶及糖果，溫暖民眾的心。（記者盧萍珊攝）

西港區長李鴻裕指出，區公所七日在圖書館舉辦現場揮毫寫春聯，吸引許多民眾排隊領取，備妥的春聯全數索取一空，連日來還有民眾打電話詢問是否還有春聯可贈送，另有高齡長輩因無交通工具，沒辦法來到圖書館索取，於是開辦下鄉寫春聯，今年與金砂、劉厝及港東里合作。

十日首次在金砂里的金安宮登場，儘管九點才開始，廟口已有民眾等待，一早因氣溫低，蔡信賢與李俊龍趕緊煮了暖呼呼的枸杞茶放在一旁，讓民眾邊等春聯邊喝茶暖身，另有應景糖果甜甜嘴，廟口也有環保鞭炮車放送鞭炮聲，還施放過年音樂，增添過年氣息。

民眾表示，下鄉寫春聯值得讚賞，讓老人家不用跑到大老遠去索取，確實方便許多，希望區公所年年辦理。

西港區公所下鄉寫春聯十一日在劉厝聖帝宮廟前廣場、十二日在港東廣慈宮廟前廣場，時間皆為上午九時到十一時。