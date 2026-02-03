西港公益市集義賣七日登場 所得將助南市慈光心智協會

西港區圖書館七日舉辦二手市集，短短十天募到五百件用品，歡迎民眾來挖寶、做公益。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／西港報導

西港區一名新住民礙於家中用不到的物品過多，寫信向區公所許願要將東西送給需要的人，區長李鴻裕決定辦理公益二手市集，短短十天有五十位熱心民眾捐出近五百件的用品，經整理標價後，七日舉辦市集義賣，所得捐助南市慈光心智協會。

二手市集活動由西港區圖書館、白埕物所及慈光心智協會共同策劃，李鴻裕表示，二手好物自一月二十二日到一月三十一日募集，十天內湧入五百件物品，從電器用品、文創提袋、杯子、髮帶、玩具、積木、拼圖、小朋友電動汽車、小椅子，寵物籠子應有盡有，種類多元。

二手好物種類多，西港區長李鴻裕（左ㄧ）、金砂里長蔡信賢（左二）邀民眾共襄盛舉，助弱勢。（記者盧萍珊攝）

捐贈的物品經過整理、標價，將在七日上午於西港圖書館外廣場舉行義賣，現場還有好物DIY，分別是藺草工坊的藺草書籤、玩皮高手的馬年鑰匙圈及慈光心智的手機吊飾，九十個名額中有六十個提供給借書讀者，每張借書證一次借滿二十本就能兌換一張；另三十個名額則給現場民眾報名。當天也有名家寫春聯、贈春聯。

西港區圖書館長蔡采真表示，今年春節假長達九天，趁著年前辦活動，除推廣閱讀，民眾可以利用假期多看書，也提升環保概念，捐二手物助弱勢，為新的一年帶來新氣象，減少浪費創造循環經濟等價值。