西港區港東里「包粽達人」九十二歲志工謝金聰，包粽速度不輸年輕人

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西港區港東里「包粽達人」九十二歲謝金聰，包粽速度不輸年輕人。（記者盧萍珊攝）

（另開新視窗）

記者盧萍珊／西港報導

端午節即將到來，西港區港東里舉辦關懷弱勢包粽活動，里長方郭秀雲號召近四十名志工一起包粽，九十二歲志工謝金聰手腳俐落，幫忙備料還指導年輕志工包粽，眾人一上午合力包出三千顆肉粽，經過大火烹煮傳出陣陣粽葉香，令人食指大動。

港東里長方郭秀雲說，這次活動獲市府、台南市肉品市場公司等協助，促成包粽關懷弱勢活動。凌晨三時多九十二歲的志工謝金聰就來到關懷據點準備材料，將糯米、蝦米、花生、香菇、三層肉等，加入油蔥炒香後完成內餡，前置作業一點也不馬虎。

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一早四時婆婆媽媽聚集在關懷據點，準備大展身手，洗好的粽葉摺成漏斗形狀，再將豐富的內餡逐一放入，最後再將粽葉覆蓋摺好以棉繩綁好固定完成。部分年輕的志工也想學學包粽手藝，手腳俐落的謝金聰一旁指導，在志工們分工合作下，完成三千顆肉粽。

一串串飽滿的肉粽在男性志工放進大型鍋內水煮二小時後，放在一旁放涼，現場傳出陣陣的肉粽香，志工們忙著將放涼的肉粽裝袋，直送弱勢家庭、獨居老人分享。