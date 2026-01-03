西港尚芳小旅行 借書前十名免費

西港圖書館首辦「西港尚芳」小旅行，區長李鴻裕（右一）說，讀萬卷書，行萬里路，歡迎民眾看書之餘，也可了解刈香文化及胡麻產業。

（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕西港報導

「讀萬卷書、行萬里路」。西港圖書館為嘉惠讀者，今年首度結合西港刈香文化及胡麻產業，推出「西港尚芳」小旅行，限量四十個名額，只要在一一四年度借書數量前十名可免費參加，另三十個名額開放自一月三日起借滿三十本的讀者報名，活動時間在一月十七、十八日分兩梯次，全程無須付費，還可參加摸彩。

西港區長李鴻裕指出，西港流傳一句諺語「西港香、胡麻香、台灣第一香」，指的就是在地的胡麻產業及西港刈香文化，這次圖書館結合書香辦理尚芳（台語最香）小旅行，鼓勵民眾多閱讀，讀好書之餘也能了解在地文化、產業，讀萬卷書、行萬里路相得益彰。

廣告 廣告

西港圖書館長蔡采真說，小旅行由圖書館出發，步行前往西港慶安宮，聽取慶安宮總務許語宸導覽解說，了解刈香文化，接著來到「白埕物所」由青農杜碩庭介紹胡麻生長，體驗棒打胡麻、品嘗胡麻製作小點心，現場還有南台科大演奏音樂助興，參加讀者都可獲摸彩券一張，圖書館加碼三個深受民眾喜愛的藺草包供摸彩。

小旅行報名開放網路報名，讀者可上西港區圖書館官網了解詳細訊息，只要自三日起借滿三十本書即可，額滿為止。每張卡限一人參加。時間為一月十七日及一月十八日上午九時到十二時，共二個梯次。