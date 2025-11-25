西港數位機會中心結合消防局第三大隊舉辦ＡＩ課程，加強防災宣導。(消防局三大隊提供)

記者盧萍珊/西港報導

為提升義消、婦宣隊在防災宣導與救災推廣的能力，消防局第三救災救護大隊與西港數位機會中心攜手，舉辦短影音製作技巧，讓消防安全資訊能更吸睛、易理解的形式，向民眾呈現。

西港數位機會中心執行長歐陽丞指出，課程內容分兩階段，內容聚焦於 AI 工具運用與短影音製作技巧，講授生成式AI、剪輯工具、腳本撰寫及影像優化等技術，並實際操作，將居家防災、用火用電安全、瓦斯安全與防範中毒等防火、防災等枯躁乏味的主題宣導，增添情感溫度，聚焦大眾關注度。

第三大隊長鄭誌峰感謝西港數位機會中心，透過課程不僅能掌握最新數位工具，也能將救災資訊與防災理念結合 AI與影音創意運用於日常宣導中，使防災知識以更具魅力、更有效率的方式傳達給市民。

消防局長李明峯認為，AI不只是年輕人的工具，更是全民學習與創新的利器，只要大眾願意多花幾分鐘，就能讓防災知識更順利傳遞。透過訓練，期待義消、婦宣隊成為防災宣導的種子，在第一線推動公共安全與在地發展，將正確的消防與防災觀念持續擴散到社會各角落。