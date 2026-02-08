西港消防分隊防災春聯有藝思

西港消防分隊歡喜張貼防災春聯。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／西港報導

西港消防分隊有藝思，八日參與慶安宮的「揮毫迎春平安過好年」活動，不只設防火宣導攤位，還當場請書法家客製化兩份「防災春聯」，將張貼在分隊的兩個出入口，一則當平安符保佑隊員出入平安，一則還可宣導防災，提醒民眾做好防災防火準備。

墨香伴平安，八日慶安宮為西港消防特製「防災對聯」，同時呼籲民眾重視用火用電，金馬安全。第三救災救護大隊鄭誌峰大隊長指出，春節期間兩大宣導重點：一是民眾常燃放爆竹煙火慶祝，若購買到不合格產品或施放不慎，極易釀成災害；二是近期天冷民眾習慣緊閉門窗，家中若使用瓦斯燃燒器具，如熱水器、瓦斯爐等，要保持環境通風。

為這兩大宣導重點，西港分隊特別請現場書法家將生硬的宣導標語轉化為朗朗上口的防災春聯，即「選購爆竹看標示，闔家團圓保平安，橫批─迎春納福好運來」；「洗澡通風不緊閉，全家安康大吉利，橫批─預防中毒保平安」，並將獨一無二的對聯張貼在分隊的兩個出入口，不僅喜氣洋洋，更像是平安符，可時刻提醒著鄉親，做好防火、防災的準備，平安過好年，同時也守護隊員們出入平安。