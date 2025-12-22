西湖服務區成金礦！苗栗「檢舉職人」狂抓亂丟菸蒂1個月豪領40萬獎金

記者陳佳鈴／苗栗報導

苗栗「檢舉職人」狂抓亂丟菸蒂1個月豪領40萬獎金。(圖/翻攝畫面)

亂丟菸蒂小心檢舉達人就在你身邊！靠著檢舉達人來維護環境整潔，苗栗縣政府環保局最新數據，今年 1 至 10 月全縣亂丟菸蒂裁處成立共計 2,266 件，其中驚人的2,000件竟集中於「國道西湖服務區」。更令外界關注的是，這些案件中高達 1,687 件均出自同一名「檢舉職人」之手。受惠於苗栗縣近期調高獎金比例，該名檢舉人預計可獲撥 40 萬 4,880 元的獎金。

苗栗過去曾因檢舉獎金高達實收罰鍰的50%，吸引眾多外縣市「職業檢舉人」進駐，甚至傳出單月獲利 38 萬元、年收破百萬元的紀錄，卻也引發恐嚇、爭搶地盤等治安亂象。為此，縣府曾在2021年將獎金大幅降至10%，導致案件數量隨之縮減。

廣告 廣告

然而，配合環境部推動「菸蒂不落地」政策，苗栗縣環保局自去年 12 月起再度修正辦法，將亂丟菸蒂的檢舉獎金比例由 10% 調升至 20%，重新引燃了檢舉熱度。

除了菸蒂防制，環保局為杜絕隨地亂倒垃圾，將「亂丟垃圾包」的檢舉獎金提高至罰鍰的 50%，每件最高可分得 3,000 元。

根據統計，今年 1 到 4 月已受理成立 164 件垃圾包投訴，其中 133 件來自鄉鎮公所巡查。雖然公部門人員基於職責義務無法領取獎金，但此一數據顯示政府單位強力執法的決心。

苗栗縣環保局表示，獎金制度的初衷並非為了罰款，而是希望透過誘因與「全民監控」的震懾力，讓癮君子與缺乏公德心者能自律。

更多三立新聞網報導

十餘通未接電話竟成永別！英雄余家昶擋刀送命 母慟：他是最孝順的孩子

台中男「嘴啾」恐怖留言「屠殺」遭收押禁見 3大理由曝光

入祀忠烈祠有望！余家昶以命擋刀阻止北車屠殺 桃市府：全力爭取

藝伎咖啡產地被揪造假！歐客佬咖啡道歉「補償方案」1次看

