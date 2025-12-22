西湖服務處成檢舉熱區！他狂抓丟菸蒂「豪賺100萬」

生活中心／李筱舲報導



據苗栗縣政府環保局最新統計，今年1到10月受理「亂丟菸蒂」成立案件共有2,266件，其中發生在國道西湖服務區的案件就佔2,000件，而這些案件中的1,687件竟然均出自同一名「檢舉職人」之手。經計算，這名檢舉者將可拿到高達40萬4,880元的檢舉獎金。





苗栗西湖服務區竟成「檢舉熱區」 職人狂抓亂丟菸蒂「豪領40萬獎金」！

隨手丟棄菸蒂的行為，看似微小卻會對環境造成長遠且嚴重的影響。（圖／翻攝環境部環境管理署官網）

據悉，過去苗栗縣因檢舉獎金高達實收罰鍰的50%，吸引許多外縣市民眾到苗栗加入「職業檢舉人」行列。在檢舉案件中，以亂丟菸蒂最為普遍，每年檢舉案件數量超過 1萬件，不僅締造單月檢舉數達800多件、月收入達38萬元，甚至還有民眾靠檢舉創下「年收破百萬」的驚人紀錄，但也因此衍生「搶地盤」、恐嚇等刑事糾紛亂象。為此，縣府曾在2021年將獎金大幅降至10%，導致檢舉案件數量大幅縮減。

近年政府開始推行「全國菸蒂不落地方案」，苗栗縣政府也共同響應，並於去年12月再次修正獎勵辦法。（圖／翻攝環境部環境管理署官網）

然而，據苗栗縣環保局統計，今年1至10月亂丟菸蒂的案件共有2,266件，2,000件集中西湖服務區，而其中的1,687件還是同一人檢舉，累積的獎金高達40萬4,880元。不過，為因應政府推行「菸蒂不落地」政策，苗縣環保局也於去年12月再度修正獎勵辦法，將亂丟菸蒂檢舉獎金比例由10%提高至20%，此舉也讓許多民眾重新燃起檢舉意願。苗栗縣環保局表示，裁罰及獎金制度僅是手段，希望透過「全民監控」強化民眾對環境維護及菸蒂污染的關注，藉由公民參與，實踐「菸蒂不落地」目標。

