西湖濫墾3公頃！苗栗查獲大規模違規、不明土方入侵 追查到底

苗栗縣政府水利處26日接獲縣警局通霄分局通報，在西湖鄉高埔村苗128線周邊，查獲一起未經申請的大規模山坡地違規案，不僅現場開挖面積廣達近3公頃，更驚見業者載運大量「來源不明」的土方回填。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府水利處26日接獲縣警局通霄分局通報，在西湖鄉高埔村苗128線周邊，查獲一起未經申請的大規模山坡地違規案，不僅現場開挖面積廣達近3公頃，更驚見業者載運大量「來源不明」的土方回填。縣府除當場依《水土保持法》勒令停工外，針對土方來源交代不清的部分，將啟動跨局處聯合稽查，縣府誓言追查到底，絕不容許不肖業者將山林當作「黑心棄土場」。

縣府指出，該案位於西湖鄉高埔段，行為人完全未提出水土保持計畫申請，即擅自進場作業。縣府人員比對衛星影像與現場軌跡發現，違規面積高達29,221 平方公尺。更嚴重的是，現場堆置了大量並非現地開挖產出的土方，且無法出具合法土方來源證明。

水利處表示，這些「來路不明」的土方鬆散且不穩定，隨意堆置在邊坡上將依法裁罰，後續將嚴格要求水土保持義務人限期改善，如未如期改善，將連續處分至改正為止。

縣府強調，對於這種「未申請、亂開挖、亂回填」的行徑採取「零容忍」態度。目前已強制要求業者立即停工並進行臨時性覆蓋，後續如果繼續施工，不排除沒入其施工機具；針對不明土方部分，若涉及違反其他法令，將移請環保單位認定，絕不讓苗栗的好山好水淪為外來土方的非法收容所。

