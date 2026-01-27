西湖鄉山坡地遭濫墾回填「不明土方」 苗縣府勒令停工

西湖鄉山坡地遭濫墾並回填「不明土方」苗栗縣政府勒令停工絕不讓苗栗淪為非法棄土天堂。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府守護國土再出重拳！縣府水利處於西湖鄉高埔村苗一二八線周邊經苗栗縣警察局通霄分局通報，查獲一起未經申請的大規模山坡地違規案。現場不僅開挖面積近三公頃，更驚見業者載運大量「來源不明」的土方進行回填。縣府除當場依《水土保持法》勒令停工外，針對土方來源交代不清的部分，將啟動跨局處聯合稽查，誓言追查到底，絕不容許不肖業者將山林當作「黑心棄土場」。

苗栗縣政府指出，該案位於西湖鄉高埔段，行為人完全未提出水土保持計畫申請，即擅自進場作業。縣府人員比對衛星影像與現場軌跡發現，違規面積高達二九,二二一平方公尺。更嚴重的是，現場堆置了大量並非現地開挖產出的土方，且無法出具合法土方來源證明。

苗栗縣政府水利處表示，這些「來路不明」的土方鬆散且不穩定，隨意堆置在邊坡上將依法裁罰，後續將嚴格要求水土保持義務人限期改善，如未如期改善，將連續處分至改正為止。

苗栗縣政府強調，對於這種「未申請、亂開挖、亂回填」的行徑採取「零容忍」態度。目前已強制要求業者立即停工並進行臨時性覆蓋，後續如果繼續施工，不排除沒入其施工機具；針對不明土方部分，若涉及違反其他法令，將移請環保單位認定，絕不讓苗栗的好山好水淪為外來土方的非法收容所。

在昨日上午的縣務會議中，縣長鍾東錦聽取業務單位報告南庄與西湖兩樁違反水土保持案件的後續處理情形後，指示文化觀光局、農業處及水利處等業管單位，必須掌握露營區開發案件，對面積達一定規模且未經通過水土保持計畫許可，即進行整地甚至濫墾的案件，不僅拒絕受理業者掛件申請，凡是違規整地、濫墾及違法經營者，一律嚴加取締並依法按次開罰，以守護好山好水。