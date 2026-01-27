西湖3公頃山坡地遭回填土石 苗栗縣府：地主違法開挖罰30萬

公視記者楊旻峰在現場指出，「地面上這個大型的胎痕，可以看得出來，這邊是有大型重機具在出入。」

苗栗通霄警方26日在追查可疑車輛時，懷疑西湖鄉高埔村苗128線周邊，一處約3公頃的私有山坡地，疑似有濫墾的情況，隨即通報縣府水利處到現場勘查，結果發現開挖面積初估約2萬9000多平方公尺，還回填一般土石方。

苗栗縣西湖鄉高埔村長劉玉霖表示，「就是它凹地回填土滿多的，就土石流啊，怕啊，你看之前這邊下雨天都很多積沙在這邊，因為開墾之後，那水保設施呢？」

陪同會勘的村長憂心忡忡，擔心違法開墾引發土石流，縣府則表示，地主未經申請水保計畫違法開挖，還無法出具合法土方來源證明，除當場勒令停工，依《水保法》裁罰最高30萬元，還限期3個月恢復植生，未改善可連續處分。

苗栗縣水利處水保科長葉日陞說，「都沒有提供合法的土方來源，依照我們的裁罰基準，我們會認定他這是屬於惡意違規，依照《水土保持法》第33條、第1項、第2款規定，我們這個會直接罰到法定的上限30萬。」

包括先前銅鑼鄉竹森光電廠水保施工，3300平方公尺緩衝區不見開罰，以及南庄鄉山區未經申請整地，涉嫌竊占林班地移送地檢偵辦在內，破壞山林事件頻傳，縣府後續將透過GIS地理資訊系統圖層分析比對，找出違法熱點加強巡視，檢舉水土保持違規若成案，將核發獎金5000元，希望公私合作守護山林。