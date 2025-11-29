西濱彰化段驚險追撞！皮卡撞上故障貨車 駕駛受傷送醫

台61線驚險追撞皮卡撞上臨停貨車，駕駛受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台61線西濱快速公路彰化芳苑段29日上午發生一起驚險追撞事故，1輛貨車因不明故障暫停在路肩，未料後方一輛皮卡車閃避不及，直接撞上貨車尾部，造成貨車駕駛受傷送醫，事故一度佔用外側車道，交通一度受阻，幸經警方及消防緊急處理後，於上午9時55分恢復全線通車。

警方表示，事故發生時間約為上午9時7分，地點位於台61線北上198公里處，事發當時，63歲陳姓貨車駕駛疑似因故障臨時停在路肩，48歲蘇姓皮卡駕駛因反應不及，直接追撞貨車，撞擊力道猛烈，皮卡車頭嚴重變形，貨車車尾也大幅凹陷，現場情況相當驚險。

事故發生後，陳男因撞擊造成手腳擦挫傷，頭部撞到方向盤受傷，意識尚清楚，彰化縣消防局大城分隊在上午9時16分抵達現場，立即為其進行包紮止血，並在9時20分將其送往彰濱秀傳醫院治療，警方隨後對雙方駕駛進行酒測，結果均未發現酒精反應。

為避免二次事故，警方立即在現場疏導交通，並透過警廣及CMS可變標誌提醒用路人注意路況。拖吊車到場後，將事故車輛移離現場，經過將近50分鐘的緊急處理，台61線北上交通於上午9時55分全面恢復通，行警方指出，詳細事故原因仍需進一步調查釐清，目前初步研判為貨車臨停路肩，加上後方駕駛反應不及所導致。

