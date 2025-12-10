西濱快速路福興至鹿港12/22~27施工封閉

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段將於12月22至27日，在省道台61線西濱快速道路彰化福興至鹿港段辦理北上段路面刨鋪作業，施工期間將實施交通管制，請用路人改道通行。

彰化工務段指出，這次進場施工範圍是台61線178K~180K(福興至鹿港)北上段路面刨鋪作業，施工日期為22至27日，時間為每天晚間7點至隔天清晨6點，封閉福興鹿港北上主線、福興北上入口匝道，北上車輛請由福興北上出口匝道匯出行駛144縣道東行，再左轉台17線北上，並於台61線鹿港北上入口匝道匯入續行台61線。

廣告 廣告

施工封閉期間，請北上用路人改行駛144縣道及台17線，遇雨天不施工，呼籲用路人在施工期間改道通行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

