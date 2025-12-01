西濱快速道路奪命追撞！22歲男高速撞工程車慘死
台61線西濱快速道路雲林麥寮鄉南下218公里處發生一起嚴重追撞事故。現場狀況相當慘烈，一輛白色休旅車從後方高速撞擊正在進行施工作的工程防撞車。
巨大的撞擊力道導致工程車車尾被撞得離地抬高約一層樓高度，而休旅車則直接鑽進工程車底部，車頭嚴重毀損變形。22歲張姓駕駛受困於嚴重變形的車體內，完全無法動彈。
消防人員接獲通報後立即趕赴現場，動用專業破壞器材進行搶救作業。經過約10分鐘的緊急破拆，救護人員成功將張男從變形的車體中救出。然而，張男已出現胸部骨折等嚴重傷勢，現場已失去生命跡象。
救護人員隨即將傷者緊急送往雲林長庚醫院進行急救，醫護人員全力搶救，最終仍因傷勢過重，宣告不治身亡。
警方初步調查顯示，事故原因疑似與駕駛未注意前方正在施工的工程車輛有關。目前詳細的肇事原因仍在進一步調查釐清中。
警方呼籲所有用路人，行車時務必遵守交通規則，依照標誌、標線及號誌指示行駛，保持安全車距，避免疲勞駕駛，並隨時注意前方路況與來往車輛，以防止類似悲劇再度發生。
其他人也在看
突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障
一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Toyota 全新入門純電 SUV 台灣發表時間揭曉！售價將比 bZ4X 更實惠
2026 年台北新車暨新能源車大展將於 12 月 31 日盛大登場，而 Toyota 總代理和泰汽車搶先公布參展陣容，除了相當引人矚目的新皇冠跑旅 Crown Sport 之外，更宣布今年初歐洲首發的 Urban Cruiser 全新入門純電休旅將正式在台發表，有機會開出比現行 bZ4X 更加實惠的百萬元內售價搶攻入門市場，但實際情況為何，則有待新車上市時揭曉。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 天前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
香港宏福苑大火：死亡數字升至146人，警方指房間、樓梯、天台均找到遺體
警方表示，當中54個遺體有待辨認，受傷人數為79名，另有100個案無法追查，原因包括報案人聯絡不上，資料零碎及報案人未能提供更多資料等。BBC NEWS 中文 ・ 43 分鐘前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
TPASS 2.0再升級 月搭2次國道客運享回饋
[NOWnews今日新聞]交通部宣布，自今（1）日起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 2 小時前
終於來了 七代勁戰155賽道實測！Yamaha Cygnus XR DX 155 真的有比較快？
Yamaha Cygnus X七代勁戰的發表、試駕與正式交車已經一小段時間了，市場反應正面且確實有滿足車迷們「更好騎」的需求，但討論的核心卻依舊離不開一個重點：155到底又如何？作為2025年Yamaha Motor Taiwan台灣山葉最重要的產品，七代勁戰Cygnus XR 155再交車前也依舊舉行了一場公辦試駕，地點一樣是台中麗寶卡丁賽道，為的就是直接比較、感受125與155的真實差異。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
「當類似事件發生時，就會引發一個問題：是否存在制度上的弱點？」BBC NEWS 中文 ・ 43 分鐘前
香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花
香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
最新／香港宏福苑大火奪命增至146人 死亡人數恐持續攀升
即時中心／林韋慈報導今（30）日下午香港警方召開記者會表示，宏福苑大火死亡人數上升至146名，不排除人數更高，並且現場滿目瘡痍，遺體狀況極糟。昨公布的受傷人數中因有4人死亡，所以降低至79人。民視 ・ 14 小時前
宏福苑百死！中共出招防「以災亂港」1／宏福苑大火釀128死 網上連署追責 反遭國安處約談
香港宏福苑大火造成至少128死，83傷，150人下落不明，為加快善後處理及調查工作，警方已開始陸續出動災難遇害者辨認組，共計超過600名人員進駐火場處理遺骸辨認。隨著死亡人數攀升，社會上要求徹底調查的聲浪不斷，部分市民在網上發起連署，追究監管疏忽。然而，香港媒體揭露，其中一名發起人已於29日被警方國安處帶回警局問話。鏡新聞 ・ 23 小時前
罹難人數上修至128死！香港宏福苑惡火仍「200人生死未卜」 保安局悲嘆：不排除還有遺體
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級大火，截止11月28日下午3時通報，目前已累積128死、79人受傷，其中包含1名消防員英勇殉...FTNN新聞網 ・ 1 天前
市民弔唁殉職消防！ 與將結婚女友天人永隔
香港宏福苑爆發大火，37歲消防員何偉豪不幸殉職讓全香港深感哀痛。他生前駐守的消防局在外，擺了一張桌子讓民眾獻花悼念，市民紛紛前往獻花及卡片。而他的女友近日也在社群發文說只想再牽起他的手，原本預計步入婚姻，如今天人永隔令人心碎。TVBS新聞網 ・ 1 天前
轎車「迴轉失控」連環撞！ 3汽車.1機車遭殃
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣
自動駕駛不再只是舊金山的景象了，屋崙、柏克萊等東灣城市也即將迎來無人車上路。加州車輛管理局（DMV）最新的消息顯示，批准...世界日報World Journal ・ 22 小時前