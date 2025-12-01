西濱快速道路奪命追撞！22歲男高速撞工程車慘死

台61線西濱快速道路雲林麥寮鄉南下218公里處發生一起嚴重追撞事故。現場狀況相當慘烈，一輛白色休旅車從後方高速撞擊正在進行施工作的工程防撞車。

巨大的撞擊力道導致工程車車尾被撞得離地抬高約一層樓高度，而休旅車則直接鑽進工程車底部，車頭嚴重毀損變形。22歲張姓駕駛受困於嚴重變形的車體內，完全無法動彈。

消防人員接獲通報後立即趕赴現場，動用專業破壞器材進行搶救作業。經過約10分鐘的緊急破拆，救護人員成功將張男從變形的車體中救出。然而，張男已出現胸部骨折等嚴重傷勢，現場已失去生命跡象。

救護人員隨即將傷者緊急送往雲林長庚醫院進行急救，醫護人員全力搶救，最終仍因傷勢過重，宣告不治身亡。

警方初步調查顯示，事故原因疑似與駕駛未注意前方正在施工的工程車輛有關。目前詳細的肇事原因仍在進一步調查釐清中。

警方呼籲所有用路人，行車時務必遵守交通規則，依照標誌、標線及號誌指示行駛，保持安全車距，避免疲勞駕駛，並隨時注意前方路況與來往車輛，以防止類似悲劇再度發生。

