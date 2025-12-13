西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

苗栗縣後龍鎮的西濱快速道路上於12月13日晚上6時左右發生一起車禍，一名駕駛在行經台61線北上時，因未能及時閃避而撞上闖入車道的馬匹。事故發生後，警方接獲多起民眾報案，隨即派遣外埔派出所的警員前往現場進行交通管制，並疏導交通以防止二次事故發生。

一名駕駛在行經台61線北上時，因未能及時閃避而撞上闖入車道的馬匹。（示意圖／翻攝畫面）

根據警方初步調查，駕駛者張姓男子的車輛在98.6公里處與馬匹相撞，造成車輛受損，張男面部及眼部出現擦挫傷，但意識清楚，隨後被送往醫院檢查。車上另外兩名乘客則未受傷。不幸的是，遭撞的馬匹倒地不起，警方已通報相關單位協助處理後續事宜。事故原因仍在進一步調查中，警方也將針對馬匹飼主是否存在管理不當或違規行為進行查處。

竹南分局呼籲用路人在快速道路行駛時，應隨時留意前方路況，並在夜間行車時務必減速慢行，同時提醒飼主應盡責看管，避免動物誤闖道路，危及行車安全。

