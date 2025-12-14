西濱快速道路驚見2馬狂奔 自小客閃避不及1馬慘死駕駛傷

馬路上真有馬！西濱苗栗後龍段出現馬匹狂奔畫面。（圖：臉書後龍大小事）

馬路上真的有馬！張姓駕駛13日晚間開車行經台61線西濱快速道路苗栗後龍路段，突然看到2匹馬從路上竄出，閃避不及撞上其中一匹馬，結果張姓男子眼臉受傷送醫，擋風玻璃和車頭都受損！至於被撞及的馬匹當場死亡。警方接獲報案趕抵現場處理，並連夜找到馬匹飼主將另一匹馬領回。確實肇事刑責則由警方進一步調查。

倒楣車主快速道路夜間視線不良撞上馬兒，車主受傷送醫馬兒當場死亡。（圖：警方提供）

竹南警分局表示，接獲民眾報案在西濱快速道路苗栗後龍路段，發現2匹馬在快速道路上遊蕩奔跑，趕往處理之際，又接獲報案，有車輛撞上馬匹，抵達現場時，發現張姓男子駕駛自小客車，閃避不及撞上其中一匹馬，造成張姓駕駛眼臉受傷送醫，幸好車上另2名乘客沒有受傷。由於撞擊力道不輕，自小客車擋風玻璃和車頭毀損嚴重，被撞的馬匹當場倒地死亡。

警方查詢後發現附近有家馬場，經通知飼主到場，合力將另一匹逃走的馬兒帶回。警方指出，馬匹飼主是否涉及管理不當或違規情事，甚至公共危險刑責，將函請相關主管機關依法查處。警方也提醒，用路人行駛快速道路應隨時注意前方路況，夜間行車務必減速慢行；另呼籲飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤入道路，危及用路人與動物自身安全。（彭清仁報導）