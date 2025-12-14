西濱有馬狂奔！駕駛閃避不及撞上 血濺現場

馬匹在西濱狂奔。（圖／東森新聞）





西濱快速道路後龍路段13日晚間發生一起驚險事故，兩匹馬不明原因闖入車道奔跑，不久後，一輛自小客車閃避不及，直接撞上其中一匹馬，造成重大車損與人員受傷。

昨日晚間5點多，54歲張姓男子駕車行經該路段時，因天色昏暗、馬匹奔跑速度快，來不及煞車而發生碰撞。撞擊力道猛烈，車輛擋風玻璃嚴重破裂、車頭幾乎全毀，零件外露，地面留下大量血跡，被撞的馬匹當場倒地不動，已無生命跡象。

張姓駕駛臉部與左手出現撕裂傷，所幸意識清楚，經緊急送醫後接受包紮治療，並無生命危險。警方初步研判，事故與大型動物闖入快速道路有關，詳細肇事責任仍待釐清。

據了解，這些馬匹並非首次出現在道路上，飼主為一名熱愛養馬的男子，在西濱快速道路旁飼養4匹馬，過去曾多次發生馬匹逃脫事件。去年6月，一匹名為「Happy」的迷你馬就曾跑上快速道路，今年3月也曾帶著其他馬匹外出。此次再度發生事故，不僅導致馬匹死亡，飼主恐須面臨相關罰責，並負擔駕駛的車輛損失。

車輛嚴重受損。（圖／東森新聞）

