苗栗苑裡西濱高架橋下20日晚間發生嚴重車禍！一名23歲徐姓駕駛載著16歲女友，在閃黃燈路口左轉時，與返回台中梧棲的22歲李姓機車騎士發生碰撞，李姓騎士被撞飛至車頂，送醫搶救仍不治。警方調查，雙方駕駛都沒有酒駕情形，詳細事故原因與責任歸屬仍有待釐清。警方呼籲民眾行進入口應減速慢行，轉彎務必注意來車動向。

西濱橋下悲劇！22歲機車騎士「撞上左轉車輛」喪命。(圖／警方提供)

台61線西濱高架橋下發生一起嚴重車禍，造成一名22歲李姓機車騎士不幸身亡。事故發生於20日晚間10點多，在苗栗苑裡西濱高架橋下的交叉路口。當時23歲徐姓駕駛載著16歲女友，在閃黃燈路口左轉時，與正要返回台中梧棲的李姓騎士發生碰撞。李姓騎士被撞飛至車頂，雖緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。

李姓騎士被撞飛至車頂，雖緊急送醫搶救，但最終仍宣告不治。(圖／警方提供)

事故現場為西濱高架橋下的交叉路口，當時徐姓駕駛駕駛白色轎車欲左轉至出水路，而李姓機車騎士則是行經該路口。根據現場狀況，白色轎車轉彎後直行，經過岔路口時，李姓騎士的機車閃避不及，直接撞上車身。撞擊力道之大，使得李姓騎士整個人飛出去，在空中轉圈後重重摔落在轎車上。

經過岔路口時，李姓騎士的機車閃避不及，直接撞上車身。(圖／警方提供)

苑裡消防分隊隊員詹宜諺表示，現場為汽車與機車相撞，一名年約23歲的傷者由苑裡91救護車送往苑裡李綜合醫院救治。救護車趕抵現場時，李姓騎士已經意識模糊，送往醫院救治後仍然宣告不治。

通霄分局苑裡分駐所警務佐苑鳳銘指出，事故造成機車騎士受傷，經救護人員到場急救後送往李綜合醫院搶救不治。他同時呼籲民眾行進入口應減速慢行，轉彎時務必注意來車動向。

警方調查顯示，雙方駕駛都沒有酒駕情形。不過，詳細的事故原因以及責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

