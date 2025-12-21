西濱橋下疑橋墩擋視線 機車.左轉車撞 22歲騎士亡

苗栗縣 / 綜合報導

台61線西濱公路高架橋下，昨(20)日發生死亡車禍，一名22歲男騎士騎乘機車直行，和一台左轉轎車發生碰撞，當下撞擊力道之大，男騎士連人帶車被噴飛，重摔在轎車車頂，送醫搶救後，因傷重宣告不治。

白色轎車才剛左轉，下一秒突然砰的一聲，一台機車攔腰撞上，騎士整個人噴飛到車頂，重摔在轎車後車廂蓋板上，機車車殼被撞碎散落一地，就連機車坐墊也噴飛，撞擊力道相當猛烈，救護車到場，22歲的李姓男騎士已經意識模糊，緊急送醫還是傷重不治。

救護人員說：「我們到醫院了，我們到醫院了。」車禍地點就在苗栗苑裡西濱橋下，男騎士直行苑裡鎮出水路口，和左轉的白色轎車的發生碰撞，開車的是23歲徐姓男駕駛，經警方酒測值為0。

通霄警分局苑裡分駐所警務佐苑鳳銘說：「駕駛無飲酒情形，詳細肇事原因尚待進一步釐清。」受到強烈撞擊，男騎士連人帶車倒下，不幸身亡，事發路口設有左轉指示燈，不過當時深夜號誌已經轉為閃黃燈，加上西濱高架橋下方路段設有橋墩，晚上視線不好，很容易產生視線死角，但詳細事故原因還要調查釐清。

