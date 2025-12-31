西灣里滯洪池景觀優化 開工

南市長黃偉哲、水利局長邱忠川及地方民代出席永康西灣里滯洪池景觀優化工程開工儀式。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、水利局長邱忠川及地方民代出席永康西灣里滯洪池景觀優化工程開工儀式。（記者李嘉祥攝）

為提升永康區生活品質，臺南市政府水利局籌編三千萬元推動「永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程」，透過高架棧道串聯周邊設施打造「舞動西灣」景觀亮點，昨（三十一）日舉行開工儀式典禮，市長黃偉哲、水利局長邱忠川及立委、地方議員均出席，期盼藉由工程改善，將滯洪池從單純防洪水利設施變身成兼具治水、遊憩與生態等多功能的公共休憩空間。

黃偉哲市長表示，永康區西灣里滯洪池於一零八年完工，總滯洪體積近三萬三千立方公尺，有效削減洪峰量，改善大灣、西灣及崑山周邊淹水問題；考量周邊重劃區發展與人口移入及讓廣大腹地發揮更大效益，市府挹注經費進行環境美化工程，導入休閒體驗與景觀營造，在防洪安全無虞前提下打造優質親水運動休憩環境，為永康地區打造新亮點，也讓市民有紓壓綠地，期許工程如期如質完工，讓滯洪池成為兼具防災安全與休閒遊憩雙重功能，轉型為「重用又重看」的多元場域。

邱忠川局長指出，此次環境改善工程以「舞動西灣」為設計主題，以永康大灣古湖泊「鯽魚」悠游意象為發想，運用流暢線條設計長約二百六十公尺的高架棧道，彷彿舞動絲帶串聯既有環湖步道、寵物友善公園及兒童遊戲場，並於廣場周邊營造常態性水域空間，搭配水生植物綠化，翻轉原滯洪池乾枯狀況及提升整體生態美感，整體工程預計明年九月完工，施工範圍主要集中於滯洪池內部，會確保如期如質完工，打造兼具人文歷史與現代美學的休憩新亮點。