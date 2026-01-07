西班牙三王節必吃「國王蛋糕」 價格漲7%人氣仍旺

（中央社記者胡家綺馬德里7日專電）西班牙6日慶祝天主教傳統「三王節」（Día de Reyes），儘管節慶甜點「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）價格年漲近7%，但首都馬德里糕餅店人氣仍旺，民眾人手一盒國王蛋糕歡喜過節。

西班牙的耶誕假期一路放到1月6日三王節才算正式結束，三王節又稱為「主顯節」（Epifanía），是西班牙宗教信仰的重要節日。根據聖經記載，有3位來自東方的國王（又稱為三博士、三賢士或三智者）在耶穌誕生時獲得星星的指引，於1月6日抵達伯利恆（Bethlehem）向聖嬰獻禮。

●小朋友超歡樂 三王節有吃有玩還收禮

遵循天主教傳統，三王節是西班牙孩童收耶誕禮物的日子，也被稱為「西班牙的兒童節」，慶祝活動在1月5日傍晚「三王節遊行」（Cabalgata de Reyes）與1月6日上午孩子們拆禮物時達到高潮。

正如所有西班牙節慶都有應景甜點，三王節的傳統糕餅為「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）。每年過節時，全家人團聚吃塊國王蛋糕，是三王節不可缺少的儀式。

●國王蛋糕口味變化多 內藏小心機添氣氛

西班牙的國王蛋糕和台灣很流行、盛行於法國中北部的「國王派」（Galette des rois）不同，它是用布里歐修麵包（Brioche）製作成的環狀蛋糕，以橙花水增添香氣，並以繽紛多彩的糖漬水果、白色糖粒與杏仁片點綴於上，象徵鑲上寶石的皇冠。

除了傳統無內餡的國王蛋糕，加了鮮奶油或卡士達奶油內餡的版本更受歡迎，近年來西班牙糕餅店更推出多種新口味，譬如抹茶、開心果、貝禮詩奶酒等，讓國王蛋糕一年比一年更受歡迎。

有些糕餅店會在國王蛋糕上放一頂紙皇冠，傳統上還會在蛋糕裡藏一個小人偶和一顆蠶豆，為吃蛋糕的儀式增添刺激與樂趣。切到或吃到小人偶代表好運，可以戴上紙皇冠當一天國王；吃到蠶豆則得請客，負責出今年或明年的蛋糕錢。

國王蛋糕尺寸眾多，西班牙人會根據家中人口，買一整顆與全家人分享；因應小家庭需求，有些糕餅店也會推出1到2人份的迷你蛋糕；上咖啡館點份切塊的蛋糕當早餐，也相當應景。

不論跟誰吃、在哪吃，最經典的國王蛋糕吃法是搭配濃稠的熱巧克力、或咖啡牛奶享用。

●管它漲價多少趴 甜蜜傳統價更高

不過，根據西班牙道理日報（La Razón）報導，西班牙消費者權益團體Facua分析41家超市通路零售價格，指出由於原物料如雞蛋和杏仁價格上漲，2026年國王蛋糕的平均價格比2025年增加了6.8%。

儘管如此，西班牙人不在三王節吃上一塊國王蛋糕，就感受不到過節的氣氛。首都馬德里6日街頭幾乎人手一盒國王蛋糕，每家糕餅店都有排隊人潮，除了現場買蛋糕的民眾、也有事先預定前來提貨的客人。

提著2盒國王蛋糕走出百年糕餅店的Lissette告訴中央社記者，她今年買了松露巧克力內餡口味，要回家與家人和孩子一起享用，「這是我們家過三王節的家庭傳統」。

在連鎖糕餅店買了2大盒巨無霸尺寸國王蛋糕的老爺爺表示，他們家總共有12個人，但他顯然還是買太多了，「剛好今天也是我的生日，家人吃不完的份就留給我自己吃」。

對西班牙家庭來說，即使三王節的開銷因為國王蛋糕價格年年上漲而逐年增加，但是西班牙人仍心甘情願買單守護這份甜蜜的傳統，讓耶誕假期隨著國王蛋糕的甜美香氣歡喜落幕。(編輯：韋樞)1150107