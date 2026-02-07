西班牙傳奇球星愛女、21歲國際超模猝逝「陳屍家中」 才搬家要展開新生活⋯死因曝光

西班牙傳奇球星納喬佩雷斯（Nacho Pérez）的愛女、年僅21歲的國際模特兒克莉絲緹娜佩雷斯加爾森科（Cristina Pérez Galcenco），於週二（2/3）被發現陳屍於馬拉加省的家中。

根據《國家報》與《世界報》等西班牙主流媒體報導，克莉絲緹娜當時為了參加課程而移居馬拉加。家屬親友透露，克莉絲緹娜極有可能是死於「自然因素」。警方在現場調查後表示，並未發現任何外力介入或暴力的跡象。

克莉絲緹娜的時尚之路起步極早， 14歲時，她在奧維耶多著名的Campoamor時裝秀首次亮相。近年她的身影頻繁出現在馬德里、米蘭、巴黎及倫敦等四大時裝週，並曾受邀至中國走秀。她曾多次為西班牙設計師Isabel Sanchis走秀，是馬德里賓士時裝週的熟面孔。

西班牙知名髮型師Manuel Mon在Instagram上感性發文悼念：「除了她在鏡頭與伸展台上的才華，我們更會永遠記得她的甜美、專業，以及她賦予每件作品生命力的真誠方式。她的存在不僅為工作帶來美感，更帶來了人性、尊重與一種特別的能量。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導