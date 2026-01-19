西班牙傳重大事故！高速列車出軌相撞 至少21死百人傷

[FTNN新聞網]洪宗荃／綜合外媒報導

西班牙18日晚間傳出重大鐵路事故，兩輛高速列車在南部的哥多華省（Cordoba）的阿達穆斯（Adamuz）附近相撞，其中一列由馬拉加（Malaga）北上開往馬德里（Madrid）的列車在出軌後，直接撞向鄰近的軌道，導致反方向由馬德里前往韋爾瓦（Huelva）的列車也遭撞至脫軌，目前至少有21人死亡，100人受傷。

救援人員正在救援傷患。（圖／美聯社）

根據《BBC》報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）指出，由馬拉加出發的列車在出發約10分鐘後，在當地時間當地下午6時40分（約台灣時間19日凌晨1時40分）發生事故。

廣告 廣告

ADIF指出，馬德里與安達魯西亞（Andalusia）之間的鐵路服務全面暫停，並為受到影響的乘客連夜開放車站，同時也在阿托查（Atocha）、塞維亞（Sevilla）、哥多華、馬拉加、韋爾瓦車站設立罹難者家屬的安置點。

而營運該北上馬德里列車的義大利私人鐵路營運商Iryo也證實了該起事故，並表示車上約300名乘客。

對此，西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）和萊蒂西亞（Letizia）王后也表示非常關注這場災難，皇宮也在社群媒體表示「我們向遇難者的親屬和愛人致以最深切的慰問，並向傷者表達我們的愛和祝福，祝他們早日康復」。西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）也表示，政府正與緊急服務部門合作協助救援，幫助受災群眾。

更多FTNN新聞網報導

8旬老翁推亡妻闖機場海關！她雙手冰冷不回話 遭西班牙安檢識破

墨西哥跨洋鐵路出軌！釀13死、98傷 車廂傾斜「懸掛懸崖」驚險畫面曝

太早上班被開除！22歲員工怒告公司 法院判「資方勝訴」關鍵曝光

