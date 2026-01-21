西班牙再傳鐵路意外 通勤列車撞擋土牆釀1死37傷

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

西班牙近日列車事故不斷，昨（20）日晚間在加泰隆尼亞東北部巴塞隆納外約35公里處，發生列車撞上擋土牆事故，駕駛員身亡。稍晚該地區也發生另一起出軌事故，無人傷亡，該線已暫時停止行駛。這是3天之內，西班牙第3起鐵路意外。

《德國之聲》（DW）報導，一輛通勤列車於當地時間周二晚間9點左右，撞上於鐵軌上倒塌的擋土牆，加泰隆尼亞緊急服務在社群平台攻心，表示共有37人受傷，其中5人重傷，列車駕駛身亡。當地消防隊表示，已撤離所有乘客。西班牙鐵路營運商表示，本週西班牙東部出現強降雨，或許是導致擋土牆倒塌的原因。

加泰隆尼亞當日稍晚，另一輛列車的車軸被暴雨中的落石砸中，造成列車出軌，所幸無人傷亡。當局也暫停該線的服務。

18日，西班牙南部的阿達慕斯也發生一起鐵路事故，該事故已造成42人死亡，是西班牙十多年來最嚴重的鐵路事故。

美聯社報導，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在X上表向巴塞隆納地區表達關切。全國哀悼3天。

