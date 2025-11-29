西班牙再現非洲豬瘟！應變中心：違規輸入豬肉最高處「這」刑期

即時中心／温芸萱報導

台中梧棲10月21日非洲豬瘟確診案例經37天監控後已無新增病例，疫情暫告一段落。但海外方面，西班牙31年來再現非洲豬瘟，感染豬場位於加泰隆尼亞。我國非洲豬瘟中央災害應變中心今（29）日呼籲，民眾切勿自疫情國攜帶豬肉入境，違者首次罰20萬元，第2次以上可罰100萬，若用快遞或貨運輸入最高可處7年以下刑期。

西班牙31年來再次出現非洲豬瘟病例，英國也緊急宣布全面暫停進口該國豬肉。非洲豬瘟中央災害應變中心今日提醒，西班牙與台灣雖沒有直航，但兩地可直接郵寄貨品，仍存在疫情輸入的可能。應變中心強調，民眾切勿攜帶或郵寄豬肉及相關製品入境，首次違規將罰新台幣20萬元，重複違規則罰100萬元；若透過快遞或貨運輸入，最高可判7年有期徒刑，並可併科300萬元以下罰金。

據外媒報導，西班牙昨日確認感染豬場位於加泰隆尼亞，該地為國內主要養豬重鎮。西班牙政府已啟動緊急防疫措施，而英國也同步停止自該國進口豬肉，直至另行公告。統計顯示，西班牙2024年向非歐盟國家出口豬肉達137.5萬噸，創造超過61億歐元（約2220億新台幣）收益；2023年對台出口約3萬公噸，價值約1億歐元（36.4億新台幣）。

應變中心表示，防檢署已將西班牙列入過去三年有非洲豬瘟紀錄及高風險國家名單，從今日起，該國活豬及豬肉產品禁止輸入台灣，違者將被退運或銷毀。過去三年自西班牙輸入台灣的豬肉分別為2萬5,452、1萬6,019及1萬7,384公噸，僅次於加拿大，因此呼籲進口商務必遵守檢疫規範，避免損失。

最後，應變中心重申，台中梧棲區10月下旬的非洲豬瘟疫情已順利控制並確認結束，台灣將爭取明年再列入非疫區國家。民眾若違規攜帶或郵寄豬肉製品，將增加疫病入侵風險，影響國內養豬產業發展，防檢署將持續零容忍嚴格執法。

