西班牙列車對撞出軌！車廂翻覆慘況曝 至少21死逾百人傷

國際中心／游舒婷報導

西班牙南部週日發生重大鐵路事故！兩列火車相撞後，造成至少21人死亡、多人受傷。當地緊急救難單位表示，事故初期警方一度通報僅5人罹難，當天晚上將死亡人數上修至21人。

西班牙火車相撞，已釀21死、逾百人受傷。（圖／取自X @shaneintheworld）

西班牙鐵路管理機構ADIF在社群平台X指出，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里的列車，行經亞達穆斯（Adamuz）附近時出軌，並穿過軌道撞上對向行駛的另一列火車，相撞後兩台列車雙雙出軌。

西班牙媒體報導，兩列火車合計約有400名乘客，相撞後的現場滿目瘡痍，甚至還有一節車廂完全翻覆。一名記者是其中一列火車上的乘客，他形容，撞擊瞬間「就像地震」，從社群上分享的照片和影片來看，現場陷入一片漆黑、乘客們使用緊急破窗錘車窗自行逃生。

目前馬德里與安達盧西亞之間的鐵路運輸已全面暫停，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）發表聲明指出，正密切關注事故發展。

