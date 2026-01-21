西班牙列車撞擊釀42死！記者200公尺外尋獲脫落底盤 疑為脫軌關鍵

編譯曾宜婕／綜合報導

西班牙鐵路事故發現新線索！據《紐約時報》20日報導，其攝影師在案發現場附近發現脫落的火車底盤（train undercarriage），專家表示這可能是造成火車脫軌的「關鍵因素」。據報導，死亡人數已經上升至42人，仍有25具遺體尚未確認身分，目前警方已接獲40起的人口失蹤通報，持續用大型器具進行搜索。

紐時報導指出，其中一輛對撞的火車似乎遺失火車底盤。（圖／翻攝自X平台 @SegundaSpanish）

調查人員說詞反覆

據報導，紐時攝影師週二（20日）下午，在距離鐵路900英尺（約274公尺）的溪流中發現脫落的火車底盤，現場並未被調查人員標記或封鎖。當攝影師提供照片時，起初警方表示一直在尋找它，但後來又改口說他們早就知道，只是因為案件仍在調查無法公開。

廣告 廣告

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）於20日晚間表示，已經找到火車底盤的零件，但沒有說明是在何時發現，以及掉落原因。目前仍不清楚該零件是從哪台火車上脫落、是不是發生事故火車的底盤，以及它為什麼會掉在200公尺外的溪流中。

示意圖，非當事畫面。圖為火車底盤。（圖／翻攝自維基百科）

脫落底盤可能是脫軌「關鍵因素」

鐵路專家認為，如果脫落的火車底盤證實屬於其中一台相撞的火車，那這可能是造成事故的「關鍵原因」。一位匿名的政府調查人員表示，火車底盤的照片似乎能夠辨認出一組車輪，這可能有助於揭開事故真相。

專門處理交通相關事故的律師馬洛尼（Andrew Maloney）指出，零件的發現地點對還原事故相當重要，此外，如果其在遠離案發的地方被發現，那可能意味著脫落的底盤是脫軌原因，但如果是和其他殘骸一起或在附近被發現，那底盤就可能是在火車相撞後才脫落的。

鐵路公司拒絕說明

義大利國有鐵路集團（Ferrovie dello Stato）是 Iryo 鐵路公司的多數股權持有者，而 Iryo 正是經營該列脫軌火車的公司。該集團拒絕評論脫落的底盤是否屬於其列車，Iryo 則未回覆置評請求。至於經營另一輛相撞火車的西班牙國營鐵路公司表示，關於底盤的問題應直接詢問調查人員。

當局發現鐵軌「初期斷裂」

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）於週二接受採訪時表示，鐵軌確實出現了「初期斷裂（initial break）」，目前還沒有技術人員能斷定這究竟是脫軌的原因，還是脫軌導致的後果。部長表示：「如果鐵軌是先斷裂的，那我們就需要查明，為什麼一條實心鋼軌會發生斷裂。」

連接首都的鐵路服務將中斷數週

當局表示，這起撞擊事故將導致西班牙首都馬德里（Madrid）與南部城市哥多華（Córdoba）之間的鐵路服務中斷數週。這引發了外界對西班牙南部關鍵區域經濟的擔憂。哥多華市長表示：「這條鐵路線不僅連結了兩地，也為我們帶來了大量的經濟與觀光人流。首先，鐵軌修復需要一段很長的時間；其次，一種可能蔓延開來的不安感更令人擔憂。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

美史首例 第二夫人懷第4胎！范斯曾喊「多生孩子」 身體力行再當爸

曾監控庫許納！川普親信揭「加薩委員會」驚見黑手 白宮恐遭間諜滲透

川普宴會廳下驚藏秘辛 白宮「最高機密」地下碉堡逾80年來首度大翻修

川普2.0週年逢艾普斯坦冥誕 巨型生日卡留言酸：祝你入獄服刑

