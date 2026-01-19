西班牙列車相撞事故增至21死 車體變形救援困難

（中央社馬德里18日綜合外電報導）一列高速鐵路列車今天在西班牙南部出軌，並撞上一輛迎面而來的列車，導致第2列車被撞離軌道。警方消息人士向路透社證實，這起事故已造成至少21人罹難。

綜合路透社和法新社報導，事發地點在哥多華省（Cordoba）阿達穆斯（Adamuz）附近。警方目前證實21人喪生；西班牙國家電視台（Television Espanola）報導，另有100人受傷，其中25人傷勢嚴重。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）在社群媒體發文表示，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里（Madrid）的民營業者Iryo 6189次列車，在阿達穆斯發生脫軌，並撞向相鄰軌道；另一列行駛於該軌道、由馬德里開往維爾瓦（Huelva）的列車隨後同樣出軌。

ADIF表示，事故發生在晚間6時40分，距Iryo列車自哥多華站發車僅約10分鐘。

第2列列車由西班牙國家鐵路（Renfe）公司營運，該公司尚未回應相關置評請求。

Iryo列車載有超過300名乘客，Renfe列車約有100人。

哥多華消防局長卡孟納（Paco Carmona）表示，首列自馬拉加開往馬德里的列車乘客已經撤離。

他形容另一列車車廂損毀嚴重，鋼材扭曲、座椅變形。「現場仍有人員受困，我們還無法確認死亡人數，救援目前著重於將人員從狹小處救出。」他說：「我們必須先移出遺體，才能接觸仍可能生還的人，這項任務相當困難。」

ADIF宣布，馬德里往返哥多華、塞維亞（Seville）、馬拉加和維爾瓦的高速列車，至少19日全日停駛。（編譯：蔡佳敏）1150119