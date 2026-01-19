西班牙列車相撞死亡增至21人！目擊者：斷肢遺體散落滿地

西班牙南部18日發生重大鐵路意外，一列高速列車出軌後，撞上迎面而來另一列列車，導致第二列車被撞離軌道並翻落路堤，當地警方證實，目前死亡人數已攀升至21人。

事發列車扭曲變形慘不忍睹。（圖／路透社）

《路透社》報導，事故原因目前仍不明，西班牙交通部長表示，列車在一段筆直路段出軌「非常不尋常」，他指出，該路段去年5月才完成維修。這起事故發生於科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近，距離首都馬德里約360公里。救難人員指出，這起事故造成約100人受傷，其中25人傷勢嚴重，至於死亡已攀升至21人。

阿達穆斯鎮長莫雷諾（Rafael Moreno）透露，他第一時間趕赴現場，親眼目睹疑似嚴重肢解的遺體，「現場真的很恐怖。現在地方政府與居民唯一的目標，就是全力協助乘客。」

目前當地已設立臨時安置中心，由於天氣寒冷，晚間氣溫僅攝氏約6度左右，工作人員緊急提供食物與毛毯。部分乘客含淚下車。33歲乘客聖荷西（María San José）心有餘悸地說，「很多人受傷，我到現在還在發抖。」另一名乘客驚恐表示，「到處都是尖叫聲，行李從架上掉下來。我在最後一節車廂，算是不幸中的大幸。」

