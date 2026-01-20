西班牙列車相撞40死 全國哀悼三天

西班牙鐵路發生2013年以來最嚴重撞擊，事故已經確認40人罹難，由於搜救與身分確認工作還在進行，需要24到48小時才能掌握最終數字。另外超過120人受傷，其中41人目前仍在醫院接受治療，其餘傷者已陸續出院。西班牙總理桑傑士前往現場視察時，強調政府將全力查明事故真相，同時宣布全國哀悼3天，歐盟議會也降半旗，悼念罹難者。

20NS事故後，乘客從車廂疏散。NS列車扭曲，使得救援被困人員非常困難。NS西班牙高鐵北上與南下列車，在馬德里以南360公里的小鎮阿達穆斯相撞，當時列車行駛速度分別是205與210公里，限速是250公里，兩列車因此出軌。西班牙工程師協會主席何塞特里格羅斯：「從理論上講，所有因素都表明，這種情況不可能發生，而這才是我們唯一能接受的現實，要麼是列車發生故障，要麼是軌道上的某個零件狀況不佳。」

到場的所有鐵路專家，都覺得事故極其罕見，因為發生在剛剛耗資243億台幣翻新的筆直鐵軌上，5月才維護，義大利國鐵指出，列車是新的，最高時速可達400公里。但路透社引述專家說法，事故關鍵是發現鐵軌上有一個故障接頭，導致列車行駛，鐵軌間縫隙不斷擴大。而鐵路工會先前才針對高鐵沿線振動和磨損提出疑慮。伊利奧主席卡洛斯貝爾托梅烏：「(列車)已完成所有定期檢查和維護，最近一次檢查和維護就在不久前。」

