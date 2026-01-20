西班牙到台灣 感恩慈濟洪災發放

2024年10月西班牙發生嚴重洪災，來自德國、英國的志工前往西班牙賑災，從無到有招募當地志工，感動無數民眾，西班牙志工飛越一萬多公里遠，來到高雄靜思堂與上人分享當時賑災的過程，同時立下宏願，要將慈濟的愛、繼續在當地傳下去。

（NS）證嚴上人開示｜：「這 像不像我。」

無論是親繪的上人畫像，還是花蓮靜思精舍的景致，這份心意，來自一萬多公里外、西班牙罹患風濕症畫家。一筆一畫，都是她對上人深深的感恩。證嚴上人開示｜：「代替我向她說感恩，我收到了 我會永遠珍惜它 感恩，很貼心的愛 我都接受了 感恩。」

這份感動的緣起，是2024年10月西班牙東部瓦倫西亞的毀滅性洪災。當時，慈濟志工跨越宗教、種族與語言，攜手當地政府與明愛會，深入重災區展開援助。西班牙志工｜露易莎：「這次洪災真的讓所有災民，突然間喪失所有，但是也是這個因緣，也讓大家重新團結在一起。」

證嚴上人開示｜：「一萬多公里啊 好遙遠，卻是能這樣的誠意，就如跟我，好像接近很久很久的老朋友一樣，很親切感 感恩。」

