西班牙加納利群島風暴潮來襲 巨浪奪命釀3死

西班牙加納利群島8日出現風暴潮，造成至少3人死亡、15人受傷。當地官員指出，群島中的特內里費島有一男一女遭巨浪捲入海中，不幸喪生，另有一名男子的遺體被發現漂浮在海灘上。

當地緊急應變單位表示，9日仍持續對沿海地區發布警戒，呼籲民眾警戒海嘯與強風，避免靠近海岸或為了拍照讓自己深陷險境。

巨浪拍打著岸邊。圖／路透社、美聯社

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

畢卡索畫作「吉他靜物」借展失蹤竟是烏龍！ 忘記出貨被鄰居撿走

美中經貿會談馬德里登場！「TikTok」列入磋商 川習會恐受影響

馬德里酒吧驚傳爆炸！釀25人受傷 當局疑瓦斯外洩