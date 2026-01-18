即時中心／綜合報導

西班牙南部阿達穆斯發生兩列高速列車出軌事故，目前已知造成10人死亡；根據國營廣播公司報導，已有100人受傷，其中25人傷勢嚴重。

事故發生在當地時間約晚上8時，一列由馬拉加開往首都馬德里的高速列車，在行經科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近時發生脫軌，與相鄰軌道上一列由馬德里開往韋爾瓦方向的高速列車迎面相撞。

安達盧西亞自治區的緊急服務部門表示，在事故發生後，所有鐵路交通已全面中斷，大批救護車及救護人員正趕往現場展開搜救。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／西班牙南部兩列高速列車出軌相撞！已知造成10死逾百傷

更多民視新聞報導

才打卡「早安莫斯科」！正妹網紅手術猝逝 醫師竟無執照

光復洪災19死！徐榛蔚挨告「廢弛職務」 花縣府回應了

LIVE／台美貿易談判繳出漂亮成績單！鄭麗君今晨返台 卓揆親自接機

