西班牙南部高速列車相撞出軌 至少21死100傷

西班牙南部安達魯西亞自治區的阿達穆斯（Adamuz）發生兩列高速列車相撞出軌重大事故。（示意圖／Pixabay）





西班牙當地時間1月18日（週日）下午，南部安達魯西亞自治區的阿達穆斯（Adamuz）發生兩列高速列車相撞出軌重大事故。

根據英國《衛報》報導，西班牙內政部已證實此起事故造成至少21人死亡；另根據西班牙國營廣播公司資訊，事故導致約100人受傷，其中有25名乘客傷勢嚴重。

阿達穆斯路段驚傳對撞脫軌！西班牙內政部證實21人罹難

事故發生於西班牙南部哥多華省的阿達穆斯附近，兩列高速列車在行進間發生相撞，強大撞擊力導致車廂嚴重變形並衝出軌道。

西班牙內政部在第一時間對外說明災情，目前確認已有21名罹難者。當地救援團隊接獲報案後立即趕往現場，由於車廂扭曲變形增加救援難度，不排除死亡人數仍有攀升可能。

百人受傷緊急送醫！25人重傷由直升機緊急轉送哥多華醫院

西班牙國營廣播公司報導指出，現場傷患約達100人。由於其中25人傷勢極為嚴重，西班牙當局緊急出動多架直升機與救護車，將重傷者分送至哥多華（Córdoba）及鄰近地區的大型醫院搶救。

目前事故現場已被封鎖，專業技術人員已進駐進行調查，以釐清是信號系統異常還是人為操作失當導致這起慘劇。

西班牙首相致哀！交通部門介入調查釐清高速列車失事原因

這起高鐵事故引起西班牙政府高度重視，首相已公開向罹難者家屬致哀，並要求交通部與鐵路基礎設施管理局（ADIF）展開最高層級的司法與技術調查。受此事故影響，馬德里通往南部主要城市如塞維亞與哥多華的高速鐵路交通暫時受阻。

