西班牙又出事！通勤列車撞擋土牆畫面曝 司機慘死、逾30傷

2026年1月20日，西班牙一列通勤列車在巴塞隆納附近的赫利達，撞上因暴雨倒塌的擋土牆而脫軌。美聯社



西班牙近日才發生兩列高速鐵路列車脫軌相撞事故，週二（1/20）晚上又發生一起通勤列車在巴塞隆納附近脫軌事故，造成列車駕駛當場死亡，超過30人受傷。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，這列提供中短程鐵路服務的羅達利斯（Rodalies）列車當晚在加泰隆尼亞的赫利達（Gelida）與聖薩杜爾尼（Sant Sadurní）區間路段，撞上受暴雨侵襲而倒塌的擋土牆。

加泰隆尼亞的緊急救援部門表示，共有20輛救護車在現場救治傷患，事發地位於巴塞隆納西部約35公里處。當地消防部門則稱，已派出38組救援隊伍。

廣告 廣告

加泰隆尼亞地區消防局督察加利亞多（Claudi Gallardo）在事故現場接受電視採訪時表示，事故造成37人受傷，其中4人傷勢嚴重，列車駕駛則不幸身亡。他表示，所有乘客均已平安撤離。

事故發生時，西班牙東北部正遭受強烈風暴侵襲，多個沿海地區亦因惡劣天氣而發布高度警戒。庇里牛斯山脈則有暴風雪，美諾卡島（Menorca）島沿岸亦受風暴影響，掀起數公尺高的巨浪。

在這起事故發生的前兩天，兩列高速鐵路列車在安達魯西亞自治區（Andalusia）的阿達穆斯（Adamuz）脫軌相撞，導致至少42人死亡，成為西班牙10多年來最嚴重的鐵路事故之一。

更多太報報導

乘客被甩出數百公尺！西班牙高鐵相撞增至40死恐攀升 全國哀悼3天

有片／西班牙2列高鐵脫軌相撞慘狀曝 至少39死逾百傷

有片／葡萄牙百年地標纜車「榮耀升降機」出軌！ 至少15死18傷！現場畫面曝光