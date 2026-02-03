西班牙婦女選擇安樂死 臨終遺願捐出整張臉

▲西班牙巴塞隆納的希伯倫谷醫院於2日宣布，完成了一項開創性的臉部移植手術，這是全球首例，捐贈者在接受安樂死程序之前，主動提議捐出自己的臉孔。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 西班牙巴塞隆納的希伯倫谷醫院（Vall d'Hebron Hospital）於2日宣布，完成了一項開創性的臉部移植手術。這是全球首例，捐贈者在接受安樂死程序之前，主動提議捐出自己的臉孔。

根據《路透社》報導，希伯倫谷醫院表示，這項複雜的手術涉及移植面部中心部位的複合組織，參與人員約100人，包括精神科醫生與免疫學家。

該院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）表示，捐贈者展現出的「成熟度令人肅然起敬」。納瓦斯醫生說，「一個決定結束自己生命的人，將其中一個最後的遺願獻給了陌生人，給予對方如此意義非凡的重生機會」。

受贈者卡梅（Carme）因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，進而影響了說話、進食與視力。卡梅在2日的記者會上表示，她的康復情況非常良好，「當我在家照鏡子時，我覺得自己開始變得越來越像原本的樣子了」。

針對此類臉部移植病例，捐贈者與受贈者必須性別相同、血型一致，且頭部大小相近。

西班牙約有4940萬人口，三十多年來一直是全球器官移植的領航者。2021年，西班牙成為歐盟第四個安樂死合法化的國家。在西班牙迄今進行的六例臉部移植手術中，有一半是由瓦希布倫醫院的團隊完成的。瓦希布倫醫院早在2010年就曾執行過全球首例全臉移植手術。

