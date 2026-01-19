西班牙安達魯西亞鐵路事故 官方稱情況罕見且難以解釋
西班牙南部安達魯西亞(Andalusia)地區18日晚間發生高速鐵路列車相撞事故，造成至少39人死亡、逾120人受傷，為西班牙自2013年以來最嚴重的鐵路事故。官方形容，事故發生在筆直且已翻新的軌道上，情況「極不尋常」。
內政部指出，18日晚間，一輛自馬拉加(Malaga)北上前往馬德里(Madrid)的民營Iryo高速列車，在安達魯西亞北部城鎮阿達穆斯(Adamuz)附近出軌，衝上對向軌道，由馬德里南下往維爾瓦(Huelva)的西班牙國家鐵路Renfe列車，導致兩輛列車雙雙出軌。
內政部表示，至少39人罹難，另有123人受傷，其中5人傷勢極為嚴重、24人重傷。
交通部長普恩特(Oscar Puente)告訴媒體，最先出軌的列車幾乎是「全新的」，且事故發生在全面翻新過又筆直的鐵軌上。他並表示，多名鐵路專家對此事故感到非常震驚，認為在現階段很難找出「合理原因」來解釋這個「罕見情況」。
事故現場一片混亂，哥多華消防局長卡孟納(Francisco Carmona)向西班牙國家廣播電視公司RTVE表示，部分車廂嚴重變形，大量乘客受困列車殘骸之中，嚴重影響救難人員的搶救行動。
西班牙擁有歐洲規模最大的高速鐵路網，專用軌道總長超過3000公里，連結馬德里、巴塞隆納(Barcelona)、塞維亞(Sevilla)、瓦倫西亞(Valencia)與馬拉加等主要城市。
西班牙鐵路基礎設施管理公司Adif宣布，馬德里與安達魯西亞城市哥多華(Cordoba)、塞維亞、馬拉加及維爾瓦(Huelva)之間的高速鐵路服務，19日將全面暫停。
