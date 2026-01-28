西班牙宣布50萬非法移民可就地合法 移民管控執法將外包非洲國家



近年來包括美國與歐洲國家，為因應國內動盪情勢而陸續收緊移民政策，美國總統川普就任後，更是展開對非法移民的大規模掃蕩，反而推升社會對立情緒，相較之下，西班牙在左派政府上台後，積極形塑移民燈塔地位，更在27日宣布一項新的法令，準備向該國約50萬非法移民提供暫時合法居留身分，並且將和非洲國家合作，將移民管控業務外包，成為國際間逆勢操作的重要例證。

西班牙50萬至百萬非法移民可望就地合法

紐約時報（The New York Times）指出，西班牙政府27日出乎各界意料之外，宣布更為寬容的移民法令，該措施將使得目前在該國境內、估計介於50萬至百萬之間的非法移民，在符合資格的情況下，可獲得最多1年的暫時有效居留身分，且該身分屆期之後也能夠申請延期，讓許多來自拉丁美洲以及非洲的人士可望擺脫逃避執法單位查緝的窘境。

報導指出，目前美國川普（Donald Trump）政府正在以嚴厲手段打擊，並且驅逐非法移民，英國也已緊縮尋求庇護的條件，希臘更是已開始對申請庇護遭拒後，仍非法滯留在該國的人士處以監禁待遇，義大利則是試圖將臨時收容中心設置於阿爾巴尼亞境內，藉此將非本國人士阻絕於境外。

馬德里型塑「移民燈塔」形象 制衡國際反移民潮流

相較之下，西班牙在左派政府執政後，持續型塑該國成為移民燈塔（beacon for immigrants）的地位，對移民抱持接納態度，馬德里科米利亞斯宗座大學（Pontifical University of Comillas）移民研究所研究員維亞塞諾爾（Cecilia Estrada Villaseñor）認為，西班牙的新政策，在當前國際反移民潮流之下，形成了一種制衡力量。

根據新法規定，目前在西班牙境內的非法移民，若能舉證自己是在2025年12月之前入境，且已居住至少5個月，就具備申請臨時身分的資格，但有犯罪紀錄的人士將會遭到排除，該許可有效期最長為1年，且在到期之後可申請延長，此外，西班牙也將向包括摩洛哥、茅利塔尼亞等非洲國家提供警方執法裝備與技術，藉此減少來自非洲的非法移民。

外來移民有助西班牙解決勞動力不足問題

事實上，根據歐洲央行（European Central Bank）的研究結果，外來勞力有效地緩解了西班牙勞動力短缺的情形，並且促進該國經濟成長。

美聯社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與其他內閣官員，經常對於合法移民可緩解勞動力老化以及經濟成長困境一事進行宣傳，西班牙融合、社會安全暨移民部長塞因斯（Elma Saiz）則在宣布新法令的記者會中，強調馬德里當局不會對移民問題「視而不見」，且透過新法的推行，該國政府「對已經身處在我國境內的人們表達尊重與認可」。

