西班牙展開雙臂 新移民計畫嘉惠50萬人

西班牙政府宣布新移民計畫(1/27)，針對2025年12月31號前，已在西班牙居住至少5個月、且沒有犯罪紀錄的無證移民，開放提供最長1年的合法居留權與工作許可，預計將有50萬人受惠。

融合、社會安全暨移民部長塞因斯：「這是一項緊急程序，我們將以王室法令的方式，破例讓成千上萬名外國人，在我國取得合法身分。」

西班牙政府拍板，將以特別法令，加速數十萬無證移民合法化。這項措施被視為歐洲少見、以人權為核心的移民政策轉向。

融合、社會安全暨移民部長 塞因斯：「今天對我國是歷史性的一天，我們正在鞏固 以人權、融合，與共存 為基礎的移民模式，同時也能兼顧，經濟成長與社會凝聚力。」

新措施適用於在2025年底前已在西班牙居住至少5個月、且沒有犯罪紀錄的無證移民，開放提供最長1年的合法居留權與工作許可，期滿後可再申請延長，部分庇護申請者也涵蓋在內，約有50萬人可望受惠。

融合、社會安全暨移民部長 塞因斯：「只要申請進入審理程序，從第一天起，就能在我國任何地區，任何產業合法工作。」

消息公布後，無證移民紛紛湧向各國駐西班牙領事館，準備申請所需文件。

巴基斯坦無證移民：「我去過美國、加拿大 ，很多國家，西班牙人非常好，這國家非常好，我喜歡這裡。」

西班牙政府表示，這項措施也反映移民對勞動市場的貢獻，目前外籍勞工已占全體登記就業人口的14%以上。但反對黨已表態，若政黨輪替，將推翻相關政策。

