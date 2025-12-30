西班牙庇里牛斯山雪崩 釀滑雪者3死
從直升機上往下看，能看到發生雪崩的地方幾乎一片白茫茫，原有的樹木、山脈都白雪掩埋。西班牙北部庇里牛斯山脈的潘蒂科薩一個滑雪勝地，當地29日突然發生雪崩，事發當時有6名滑雪者，正在進行登山滑雪訓練，造成3人死亡、1人體溫過低。西班牙國民警衛隊接到消息後，緊急趕到現場，將失溫的滑雪者送往醫院治療。
同樣是在西班牙，南部安達魯西亞則是從27日開始大雨不斷，釀成洪災，還沖走了不少汽車與機車，造成民眾失蹤。當地週日晚上，當局發出紅色警報，敦促居民待在室內或是前往地勢較高的地方。另外國民警衛隊則是投入人力，尋找失蹤人口。
西班牙皮諾斯蓬特市長費爾南德斯表示，「我們仍在搜尋那位騎著摩托車，卻不幸被大水沖走的年輕人，所有能動用的人員都投入參與搜尋。」
不過，當國民警衛隊發現這名失蹤的年輕人時，他已經罹難，也讓洪災的犧牲人數增加到3人。
美國東北部、中西部和大湖區正遭到冬季風暴艾茲拉影響，費城29日的攝氏16度氣溫，晚間降到了零下7度。氣象專家警告，這波強烈風暴，將可能在持續發展為炸彈氣旋，影響範圍從威斯康辛州到緬因州，預計到當地的30日凌晨，將會發生暴風雪、路面結冰跟暴雪，目前已經有多件連環車禍事故發生。
美國阿拉斯加州居民舒爾茨指出，「我們今日早上大約6時45分，從威斯康辛州北部的凱布爾出發，開了大約4小時，北部的路段雖然除雪車已經出動，但路面仍然積雪很厚、很滑。」
預計到當地30日為止，惡劣天氣還會繼續影響大眾運輸，造成部分地區停電。由於美國正好是耶誕、新年連假期間，不少遊客都有出遊計畫，從26日開始，已經有超過3600航班，因為天候因素取消，還有3萬多航班延誤，根據航班追蹤網站FlightAware資料顯示，光是美東時間29日到下午3時25分，有將近6000航班延誤、751航班取消，嚴重衝擊遊客假期行程。
