「西班牙情歌王子」胡立歐爆性騷女員工、還涉人口販運！受害者揭惡行

「西班牙情歌王子」胡立歐遭控性侵女員工，還涉及人口販運。翻攝自IG@julioiglesias



曾獲葛萊美獎、被譽為「西班牙情歌王子」的知名歌手胡立歐（Julio Iglesias），近日被2名前員工指控涉及性犯罪及人口販運，震撼娛樂圈。倡議團體指出，2名聲稱受害的女性將在檢察官前作證，全案已進入司法調查程序，西班牙政府發言人則表示，「再次重申，政府堅定不移的打擊任何針對婦女的暴力、騷擾或侵略行為。」

根據「世界女性連線」（Women's Link Worldwide）和「國際特赦組織」（Amnesty International）說法，2名受害女性表示他們於2021年受雇於胡立歐，分別在多明尼加及巴哈馬的住宅工作，期間曾遭遇性騷擾和其他不當對待。倡議團體強調，受害者不只被性騷，還面臨手機被檢查、行動受限和長時間工時等不合理要求。

廣告 廣告

倡議團體表示，相關指控已於今年1月5日正式遞交西班牙檢察官，申訴內容詳細描述，胡立歐不僅涉嫌以強迫勞動為目的進行人口販運，同時也涉及性自由犯罪。除此之外，組織蒐集的證詞中也提到，這兩名女性被要求每天無休息地工作長達16小時，生活處處受限。

其中一名受害女性麗貝卡（Rebeca，案發時22歲）表示，她之所以選擇站出來，是想為自己和其他受苦的員工爭取公道。麗貝卡也於團體聲明中鼓勵其他女性「千萬要勇敢發聲，不要覺得對方不可戰勝。」

西班牙檢方證實，他們已於1月5日收到胡立歐的指控，未來胡立歐可能會被帶到法院受審，不過相關細節尚未公開。目前胡立歐尚未回應這些指控，其律師也未對相關議題做出回應。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

A-Lin、黃甘霖結婚19年又傳婚變 本尊親上火線說過「1句話」引關注

憲法法庭要開庭！邱顯智收通知書 證實大法官將開說明會辯「性侵案追訴時效」

陪尪出庭太無聊！21歲女「噴酒精燒螞蟻」嚇壞眾人 新北地院虛驚